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    中國男在台開人頭公司 國際賭網藏商辦 下注額1200億

    刑事警察局偵一大隊第一隊搗破國際賭網在台據點，逮捕李男夫妻與旗下員工等31人移送法辦。（記者邱俊福攝）

    刑事警察局偵一大隊第一隊搗破國際賭網在台據點，逮捕李男夫妻與旗下員工等31人移送法辦。（記者邱俊福攝）

    2024/08/16 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕中國籍男子李志遠，涉與賭客遍及多個國家的境外「博天堂」等五家國際性賭博網站合作，偕同台籍妻子在台北市商辦大樓開設人頭公司，自己每月收受博弈集團十四萬元美金（台幣四百多萬元），擔任賭網在台據點的實際主持人，負責客服等事宜；刑事警察局偵一大隊第一隊搗破國際賭網在台據點，逮捕李男夫妻與旗下員工等卅一人移送法辦，清查出五大賭網短短四個月的下注金額高達一千二百多億元，令人咋舌。

    員工任人頭負責人 夫妻操控

    警方調查，李男夫妻原本都是電腦工程師，二○二○年六月起勾結境外博弈集團，在台北市內湖區承租百坪商辦開設「啟諾科技」公司，安排林姓員工擔任人頭負責人，夫妻二人分任正、副總經理。

    公司對外宣稱從事資訊業，透過求職平台招聘年輕客服人員擔任「博天堂娛樂城」、「凱發娛樂城」、「尊龍娛樂城」、「利來娛樂城」等賭網客服工作。

    刑事局一舉搗破賭網 逮31人

    五家賭網的賭客涵蓋多國華人，以中國籍為大宗，台灣投注者也不少，賭客遇到無法出金、入金或操作等問題，均由啟諾客服人員進行線上諮詢及處理解決。

    警方蒐證確認五大賭網在台據點藏身商辦大樓後前往查緝，逮捕李男夫妻、幹部、客服等卅一人，查扣六十九組電腦主機，以及手機、平板電腦等贓證物，並向法院聲請扣押公司、李男等人的帳戶內共八百餘萬元及一處房產，依賭博罪移送台北地檢署偵辦。

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