士官長誆拒酒測可付立委20萬抽單！慘被勒退連退休金也泡湯

陸軍陳姓一等士官長向同袍誆稱拒絕酒測可支付立委處理費抽單，慘遭軍方勒退汰除。陳不服提起行政訴訟，最高行政法院判陳敗訴確定，連退休金也泡湯。（記者楊國文攝）

2024/08/16 18:59

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍某單位陳姓一等士官長，獲悉同僚黃姓士官長拒絕酒測一事，竟兩度向黃誆稱有辦法以支付立委處理費的方式，協助抽單，不讓軍方查知；軍方獲悉後，以「言行不檢」為由，將陳男記2大過懲處，並召開人評會，決議將他勒退汰除。陳男不服提起行政訴訟；最高行政法院認定軍方處分無違誤，判陳男敗訴確定，退休金也將泡湯。

判決指出，陸軍第三地區支援指揮部陳姓一等士官長，之前任職某保修廠期間，於2019年8月對黃姓士官長拒絕酒測一事，誆稱可透過立委以20萬元或45萬元處理費協助抽單，不讓軍方查知；2020年9月間，陳姓一等士官長又以黃姓士官長拒絕酒測遭軍方查核獲悉為由，再度誆稱該立委索價100萬元處理費，要求黃男簽立本票及借據。

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軍方獲悉陳姓一等士官長涉言行不檢的違失行為後，2022年1月3日召開評議會，以陳男「言行不檢」將他記2大過懲罰，同月10日又召開人評會，決議陳男不適服現役，將他勒令退伍汰除。陳男不服，提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分。

陳男主張，他告知黃男可協助聯絡立委抽單並須給付立委處理費，黃男並未支付金錢給他或該名立委，他並無軍方所指詐欺取財行為，軍方處分違反比例原則，且違法。

陸軍司令部答稱，人評會共8位委員聽取陳男的答辯、其主管的的陳述，再綜合其平日的表現、對任務賦予及工作態度，除主席未投票外，以7比0的一面倒結果，決議陳男不適服現役，將他勒退，乃依法行事。

台北高等行政法院認定軍方處分、認事用法，並無不當，判陳男敗訴。陳男不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為，陳男主張無理由，北高行判決陳男敗訴並無違誤，判陳男敗訴確定。

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