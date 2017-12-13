撒錢大叔 1年舉報2千案

2017-12-13

〔記者王捷、黃文瑜／台南報導〕李姓男子是台南市警察局的頭痛人物，常藉故找警方麻煩，甚至今年在永康分局舉報2千多案，李的拿手招數就是到警所撒錢，甚至在路邊撿到衛生紙也要報案「拾獲遺失物」，警方若不受理就檢舉，昨天凌晨，他報案自稱遭竊，豈料員警到場，李男竟指稱違停警方不處理，並故意衝撞警方，員警忍無可忍將他上銬逮捕。

提到50多歲的李男，多數基層警員都私下搖頭，有警員說，李男經濟狀況不錯，自稱早年遭到刑求，因此常找警方麻煩，曾有警員為了安撫他，與他當換帖兄弟，還幫李男搬家，沒想到一次口角，李男翻臉提告，讓這名警員升遷卡關。

警方透露，李男自恃家裡有錢，最拿手的招數就是丟一筆巨款到警所，讓警方煩惱，沒想到今年8月，他竟然到警所丟了一筆3萬多元現金掉頭就想走，警員攔下他問他為何要丟錢，他竟稱，這筆錢是要拿來行賄警方，被警方以誣告罪嫌函送。

自稱行賄 誣告函送

今年10月，李男與一名邱姓攤販口角，竟然到邱男家，打開邱家的窗戶丟了9萬元，邱男知道李男難纏，把9萬元交給警方，李男取走現金後，向邱男說，之前都檢舉他違規擺攤，讓邱繳了許多罰款，9萬元是要補貼邱男，豈料邱信以為真將錢收下，李男竟跑到警所，對邱男提告侵占。

檢方對李男的「行賄方式」處以緩起訴，沒想到李男又變本加厲，今年打110謊報車禍、自己機車遭毀損，讓警方疲於奔命。李男昨日又謊稱機車置物箱財物遭竊，直到警方到場後，才指稱周邊有違停，但事實上機車置物箱財物卻沒有遭竊。

警方勸導李男，不要浪費警力，沒想到李男卻嗆警「督阿賀丟賀（剛好就好）」，還故意衝撞警員，警方以妨害公務、誣告等罪嫌最後將李男逮捕。