毒駕男開BMW狂飆闖紅燈撞死騎士 沒上香沒賠償判8年

蘇蘇庭淇駕駛的白色BMW，撞死謝姓阿伯之後，又連撞4輛汽機車，再撞上柱子才停止，顯示車速不低。（警方提供）

2024/03/22 12:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕35歲從事殯葬業的男子蘇庭淇，2022年7月吸食安非他命毒品之後，駕駛租來的白色BMW租賃車，在台中市連闖數個紅燈，被中市警局保安大隊巡邏員警發現後，他又超速且連闖數個紅燈，把騎機車的62歲謝姓阿伯撞死，台中地院一審依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑8年，檢方上訴抨擊他，犯後沒誠心致歉、沒到死者靈堂上香，未賠償分毫，犯後態度惡劣，但高等法院台中分院認為一審量刑適當，維持8年的原判決。

判決書指出，高中畢業，有施用毒品、偽造文書、妨害自由等前科，案發前從事殯葬業的蘇男，於2022年7月14日於租屋處吸食二級毒品甲基安非他命，16日上午駕駛由友人租來的BMW汽車，行駛於中市北屯區經貿七路，中市警局保安警察大隊警車察覺可疑而跟隨，蘇男發現之後，不打方向燈左轉、未依號誌行駛、任意變換車道、跨越雙黃線、超速行駛逃逸，又以時速60至70公里的超速速度，闖紅燈通過案發的路口，撞死謝姓機車騎士。

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台中地院認為，蘇男之前因販賣毒品、違反藥事法等案件，法院判處9年徒刑，又另因施用毒品、偽造文書、妨害自由等案，經法院判決10月確定，至2021年4月全部執行完畢，卻又在1年多後再犯本案，應依累犯規定加重其刑，蘇男坦承犯行，但沒有與死者家屬和解，依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑8年。

台中地檢署上訴質疑一審量刑太輕，檢方強調，蘇男犯罪情節惡性重大，又是累犯，僅判處8年過輕，應從重量刑，一審僅判8年，只比法定的「7年以上」徒刑略重，另外，蘇男未向死者家屬誠心致歉、亦未至死者靈堂上香，事發後超過一年仍未賠償分毫，犯後態度惡劣，針對蘇男「無照駕駛」行為，一審隻字未提，似有疏漏未斟酌之虞。

蘇男也上訴說，一審量刑過重，他有誠意與死者家屬和解，因賠償金額差距過大，沒有成立和解。

二審認為，蘇男無照且吸食毒品後駕車，連續闖紅燈併有超速等行為，肇事致人於死的犯行，已依刑法第185條加重論處，至於他危險駕駛，妨害公眾往來安全的行為，與過失致人於死罪，是結合為一罪，也已經加重其刑，一審判決並未逾越法律範圍，也沒有明顯違背正義不當，駁回雙方上訴，可上訴三審。

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肇事現場一片狼藉，一審與二審都依妨害公眾往來安全致人於死罪，判決蘇庭淇8年徒刑。（警方提供）

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