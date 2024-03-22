為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒駕男開BMW狂飆闖紅燈撞死騎士 沒上香沒賠償判8年

蘇蘇庭淇駕駛的白色BMW，撞死謝姓阿伯之後，又連撞4輛汽機車，再撞上柱子才停止，顯示車速不低。（警方提供）

蘇蘇庭淇駕駛的白色BMW，撞死謝姓阿伯之後，又連撞4輛汽機車，再撞上柱子才停止，顯示車速不低。（警方提供）

2024/03/22 12:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕35歲從事殯葬業的男子蘇庭淇，2022年7月吸食安非他命毒品之後，駕駛租來的白色BMW租賃車，在台中市連闖數個紅燈，被中市警局保安大隊巡邏員警發現後，他又超速且連闖數個紅燈，把騎機車的62歲謝姓阿伯撞死，台中地院一審依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑8年，檢方上訴抨擊他，犯後沒誠心致歉、沒到死者靈堂上香，未賠償分毫，犯後態度惡劣，但高等法院台中分院認為一審量刑適當，維持8年的原判決。

判決書指出，高中畢業，有施用毒品、偽造文書、妨害自由等前科，案發前從事殯葬業的蘇男，於2022年7月14日於租屋處吸食二級毒品甲基安非他命，16日上午駕駛由友人租來的BMW汽車，行駛於中市北屯區經貿七路，中市警局保安警察大隊警車察覺可疑而跟隨，蘇男發現之後，不打方向燈左轉、未依號誌行駛、任意變換車道、跨越雙黃線、超速行駛逃逸，又以時速60至70公里的超速速度，闖紅燈通過案發的路口，撞死謝姓機車騎士。

台中地院認為，蘇男之前因販賣毒品、違反藥事法等案件，法院判處9年徒刑，又另因施用毒品、偽造文書、妨害自由等案，經法院判決10月確定，至2021年4月全部執行完畢，卻又在1年多後再犯本案，應依累犯規定加重其刑，蘇男坦承犯行，但沒有與死者家屬和解，依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑8年。

台中地檢署上訴質疑一審量刑太輕，檢方強調，蘇男犯罪情節惡性重大，又是累犯，僅判處8年過輕，應從重量刑，一審僅判8年，只比法定的「7年以上」徒刑略重，另外，蘇男未向死者家屬誠心致歉、亦未至死者靈堂上香，事發後超過一年仍未賠償分毫，犯後態度惡劣，針對蘇男「無照駕駛」行為，一審隻字未提，似有疏漏未斟酌之虞。

蘇男也上訴說，一審量刑過重，他有誠意與死者家屬和解，因賠償金額差距過大，沒有成立和解。

二審認為，蘇男無照且吸食毒品後駕車，連續闖紅燈併有超速等行為，肇事致人於死的犯行，已依刑法第185條加重論處，至於他危險駕駛，妨害公眾往來安全的行為，與過失致人於死罪，是結合為一罪，也已經加重其刑，一審判決並未逾越法律範圍，也沒有明顯違背正義不當，駁回雙方上訴，可上訴三審。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

肇事現場一片狼藉，一審與二審都依妨害公眾往來安全致人於死罪，判決蘇庭淇8年徒刑。（警方提供）

肇事現場一片狼藉，一審與二審都依妨害公眾往來安全致人於死罪，判決蘇庭淇8年徒刑。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
毒駕再犯 致死最重判無期徒刑
2023/12/09 05:30

毒駕再犯 致死最重判無期徒刑
毒駕開BMW超速甩警車闖紅燈撞死騎士 被判8年
2023/09/01 17:18

毒駕開BMW超速甩警車闖紅燈撞死騎士 被判8年

海悅百萬汽車在這案 台南『此區』話題多？
趕毒趴開快車 撞死安親班女師
2023/05/03 05:30

趕毒趴開快車 撞死安親班女師
毒駕撞死2人逃逸 累犯光頭惡男收押禁見
2023/01/17 10:50

毒駕撞死2人逃逸 累犯光頭惡男收押禁見

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
駕贓車逃逸撞死人 驗出吸毒 蛤！5萬交保
2020/11/22 05:30

駕贓車逃逸撞死人 驗出吸毒 蛤！5萬交保
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播