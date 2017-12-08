電梯夾死校醫 竟無人需要負責

2017-12-08

電子組件故障 電梯未到位

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕台北榮總員山分院骨科醫師鄒文豪，去年5月輪值擔任國立宜蘭大學校醫，搭乘校內電梯時，因電梯PLC電子組件故障斷電，電梯地板未對齊，鄒男身體被電梯與地板樓層夾住慘死，檢方認定沈姓電梯維修員未把PLC列為維修檢查項目，也未建議校方更換，依過失致死罪起訴，但宜蘭地院認為，沈已善盡維修義務，判決無罪。全案若依此確定，等於故障電梯發生夾死人意外，沒有任何人需要負責任。

時年45歲的鄒文豪擔任宜大支援校醫，每週一下午到宜大體育館二樓的健康中心值班，案發時鄒在一樓等電梯，電梯門開啟時，電梯地板未對齊且高於一樓地板，鄒走進電梯遭絆倒，上半身在電梯內，下半身在電梯外，此時電梯車廂持續往二樓移動，鄒下半身被卡在電梯與二樓地板間近2小時死亡。

檢方偵查認為，電梯的PLC（可編程邏輯控制器）是維持「設備上之安全與良好之運轉狀態」重要項目，1999年宜大體育館完工後使用17年，超過主管機關公布的15年耐用年限。

檢方指出，沈姓維修員接手維護電梯，應確實掌握耐用年限，並對有安全疑慮重要零件主動更換，或建議客戶更換，但沈疏於注意該電梯的PLC已逾使用年限，導致「誤發信號」讓電梯形成無煞車狀態而有滑動危險。

技師證稱實務皆用到壞

沈男及其律師出庭說，事故後宜蘭縣政府會同機械技師公會檢測煞車及周邊電控均正常，反覆操作也都正常，顯見沈男已有合理檢查。

雖逾年限 判維修員無責

吳姓技師證稱，PLC或電器更換，實務上是用到壞，依他的見聞，沒有見過PLC壞掉，若環境好可用20年，本案應是突發意外。

宜蘭地院認為，檢方未明確指明沈姓維修員應負注意或有通知、建議校方更換PLC或繼電器的義務，無證據證明沈員在其業務職掌範圍內有何疏失，將沈判決無罪，可上訴。

留下2稚女 同窗發起認養

鄒文豪身後留下2名就讀國中與國小的女兒，國防醫學院同學發起認養捐款，有70人每人每月捐1000元，國防醫學院也成立照顧專戶。鄒的家屬案發至今低調以對，不願多談此事。