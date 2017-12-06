兒驚覺老闆娘非親娘 揭董座父30年婚外情

2017-12-06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓董事長瞞著江姓董娘在外偷生子，還將戴姓小三及她的妹妹陸續引進公司，甚至將土地登記小三名下長達30年，上班中午都到公司旁的小三住處吃飯休息，直到今年初兒子也進公司上班，赫然發現同事口中的「老闆娘」竟非親娘，正宮得知憤而對2人提告求償500萬元，新竹地院審理後判賠50萬元。

員工都知情 母子渾然不知

江姓董娘指控， 結婚近40年的老公張男，於77年與戴姓小三通姦產下1子，此後2人在公司明目張膽交往，86年間為公司購買土地，甚至登記於戴女名下，她一直被蒙在鼓裡30年。今年初兒子進公司工作，才發現同事口中的「老闆娘」竟是戴女，她才發現被老公騙了這麼久。

張男與戴女坦承當年婚外情生子，強調並未延續男女關係，但畢竟有共同的小孩，不可能完全斷絕往來，83年間公司急徵員工，張男才將戴女引薦進公司，戴女隨後搬到公司附近，習慣於中午午休時間回家自煮午餐吃及稍事休息，他只是偶爾前往共進午餐，兩人無不正常男女關係。

然而法官傳訊公司員工出庭作證，他們說公司約有30名員工，大家都知道戴女是老闆張董外面的老婆。

法官由多名員工證詞得知2人不同於其他公司員工中午在公司內用餐、午休，而是一起離開公司，然後再一起回公司，戴女的妹妹雖同在公司工作，也未與2人一起用餐。

元配提告 夫和小三判賠50萬

法官認為2人相處不同於一般同事，又在午休時間前往戴女住處共進午餐及休息，足見2人實甚親密，已逾越異性間通常社交禮節及友誼往來，足使元配情感深受打擊，破壞婚姻生活圓滿與幸福，判決2人連帶賠償江女50萬元。