4單位平分查槍績效 傳士林偵查隊要吞一半

2017-11-16

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林分局被績效壓力逼得喘不過氣？日前刑事局中部打擊犯罪中心會同士林分局等單位，查緝販槍集團並查獲8把槍枝，原本刑事局將績效分配給4個單位，各單位也達成協議，據傳事後士林分局賴姓偵查隊長想推翻，放話要一半的績效，引來協辦單位不滿，揚言往後要抵制他。

共抄出8槍 同意中打分配提議

賴姓隊長昨回應此事並否認，表示槍枝還沒送驗，目前無法得知有幾把槍具殺傷力能算績效；此外，各單位還沒召開績效協調會議，會議結果也並非他一個人說了算數。

參與這次行動的一名警官指出，刑事局中打月前接獲消息大台北地區有販槍集團流竄，中打與台北市士林分局、中正一分局、北市刑大偵七隊、台南市一分局、台中市二分局、新北市金山分局偵查隊組成專案小組查緝。

隊長否認傳聞 稱槍枝尚未送驗

警方鎖定鄭男是集團首腦，多日跟監埋伏，本月1日趁他到新北市中和區景平路一家建設公司外出時逮人，查獲5把長短槍，隨後到陳姓同夥車上起獲3把手槍與40顆子彈。而8把槍枝分別是1把捷克改造蠍式衝鋒槍、4把捷克914型TD改造手槍，以及3把捷克925型TD改造手槍。

協辦單位不滿 揚言抵制隊長

另名幹員說，破案後，刑事局中打當著所有參與人員的面，提議分配槍枝績效，由台南市一分局分配衝鋒槍及1把手槍、台中市二分局分配2把手槍、士林分局分配2把手槍、北市刑大偵七隊分得2把手槍，並獲眾人同意。

但此協議前晚生變，據傳賴姓偵查隊長不願承認，要求士林分局要分得4把槍的績效；引來其他協辦單位不滿，有協辦單位氣得說「要就都給他」，揚言往後不再與賴合作。

警界指出，這並非賴首次惹議。今年2月，有人在「NPA署長室」臉書粉絲頁留言，指稱台北市某分局偵查隊長不適任，「除現行犯移送書外，其他公文幾乎一律不批，等於偵查隊大小事情問他一概不知」，這名隊長事後被查出就是賴；當時他回應並非刻意不看公文，是因公務、輪休等事由，才沒立即批閱。