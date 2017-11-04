戲院小開家遭竊 電眼揪賊

2017-11-04

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市知名「東南亞秀泰影城」翁姓小開，位於北市汀州路頂樓加蓋的小豪宅日前遭竊，損失現金、名錶、精品包、金飾等總值386萬元財物，警方調閱上百支街頭監視錄影畫面過濾清查，逮捕慣竊孫繼先及共犯施富華，部分財物已被變賣，贓款則拿去購買毒品。

台北市公館商圈的東南亞秀泰影城，原名為東南亞戲院，客戶群大都是學生，是年輕學子戀愛約會的熱門場所之一。

損失386萬財物 雙賊稱部分變賣購毒

據悉，翁姓被害人家住影城對街6樓頂樓加蓋，上月11日遭竊賊破壞鐵窗侵入，被害人主張屋內180萬元現金、約50萬元的3支江詩丹頓手錶、約40萬元的5個LV背包、約16萬元的4條金手鍊等財物失竊，粗估損失386萬元。

警方鑑識人員在現場鐵窗周邊採獲疑似嫌犯侵入時遭割傷的血漬，但比對無符合對象，改從監視錄影畫面著手。警方發現，當天兩名竊嫌先在遠處下車，步行前往犯案，沿路閃躲監視器，犯案前後還變裝掩人耳目，警方鎖定接應車輛追查，查出孫繼先及施富華涉嫌重大。

警方本月2日下午逮捕孫嫌，起獲江詩丹頓手錶、LV包及iPhone手機等物，晚間逮獲施男，在施的住處查獲4包K他命。兩嫌表示部分贓物已變賣購毒，但堅稱「偷的東西沒那麼多」，警方將持續追查毒品來源及其他贓物流向。