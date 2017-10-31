渣男裝女聲 辦卡盜刷

2017-10-31

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子因熟知周姓前女友的各項個資，去年假冒周女身分向遠東商銀掛失信用卡，為掩飾自己男性聲調，還向客服人員騙稱最近感冒、聲音不舒服，結果順利瞞過客服，拿到補發卡片後盜刷逾12萬元；案經檢警偵辦，新北地院依詐欺等罪將劉判刑1年3月及拘役100日。

稱感冒 騙過客服補發卡

判決指出，劉男與周女交往期間，得知周女各項個資，去年5月28日下午竟假冒周女身分打電話給遠東商銀信用卡客服中心，向客服人員佯稱信用卡遺失，欲辦理補發手續，為掩飾聲調不像女生的破綻，還刻意向客服人員說：「我最近因為感冒，聲音不舒服！」

由於劉男能背出周女身分證字號等個資，客服人員信以為真，將補發的卡片寄出，去年6月1日起劉男拿信用卡四處盜刷，共得手12萬餘元，此外他還企圖透過電話語音預借2萬元現金，所幸並未得手，周女接到消費通知之後打電話向銀行查詢，全案才曝光。

劉男雖坦承刷卡消費，但強調這張信用卡一直由他使用，有獲得周女授權，後來因周女聲請保護令，他遷出時忘記把卡片拿走才會辦理補發；但周女否認授權給劉使用。

合議庭比對卡片補發前後的消費紀錄，發現兩者消費類型明顯不同，加上分手後周女曾向法院聲請核發暫時保護令獲准，可見兩人已交惡，不可能授權使用，審酌劉男拿到卡後密集盜刷，且從未支付卡費，故依詐欺等罪將其判刑。