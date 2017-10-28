長官下令LINE群組實名制 基層警反彈干涉太多

2017-10-28

「綽號不知是誰」

〔記者吳昇儒／新北報導〕現今網路通訊軟體盛行，眾多公家機關或民間公司會成立公事用途的聯繫群組，成員中有人用全名、有人是綽號、英文名或自創代號等，結果新北市警瑞芳分局的長官認為「有些成員都不知道是誰」，要求一律採「實名制」以利辨識，引發不少成員反彈，直言「長官干涉太多了吧！」

瑞芳警分局是在本月25日於公務群組中發出訊息，聲稱「為推行各項勤、業務及維護同仁相關權益，及利於同仁間辨識身分」，要求同仁在「瑞芳分局公務（勤業務）群組」內使用全名或另行申請公務用全名帳號，且應在27日前完成變更及加入群組；長官的指令還要各單位主管3天內完成檢視和管制同仁。

員警怨公私不分

訊息一出，基層員警議論紛紛，有人認為LINE是私人使用的軟體，非法定制式配備，這部分屬於私領域，應尊重個人決定，不該強迫加入群組和要求改名。

員警批評，過去還發生長官除了要求實名，還要貼上本人大頭照，不准用卡通或是風景圖，好讓長官「一看就知道是誰」，後來因為反彈聲浪太大，才不了了之；這次雖只要求實名制，但不少人仍覺得不合理，「分局又沒有配發公務用智慧型手機給我們」、「我用傳統手機不行嗎？」

有刑警說，有些偵查案件必須透過LINE跟線民、甚至嫌疑人聯繫，若將綽號或代號變成真名，真正身分可能曝光，犯罪的人尤其敏感，一發覺LINE名字可疑，只要上網「交叉比對」，警察身分就易外洩。

警改會發言人馬在勤說，員警人數多，長官辨識同仁身分確實可能有困難，所以他認為LINE實名制用於公務上應無問題；但如果遇有業務上特殊需求，例如偵辦刑案，可向長官說明難處後使用代碼或綽號。

瑞芳分局：為防被混入

瑞芳分局表示，該群組是為了公務推動，因為擔心群組被不知名人士混入，資料外流，才會希望同仁用本名加入，倘若有人不方便配合，分局並不會懲處。

據了解，瑞芳分局該公務群組成員高達270多人，逾9成分局的人加入。