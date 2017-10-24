沒卸彈匣連4錯 女警清槍 射傷學弟

2017-10-24

〔記者余衡、王定傳／新北報導〕新北市土城警分局廣福派出所23歲黃姓女警，昨上午未按標準程序清槍，導致子彈走火射穿王姓男同事右臂，再射進右胸腔卡住，所幸送醫開刀取出彈頭暫無大礙，黃女宣稱因失眠且感冒服藥，精神不濟釀禍；資深員警表示，不算菜鳥的黃女連犯4個錯誤，第一未在槍械室內清槍，第二未卸彈匣，第三只拉一次滑套導致子彈上膛，第四槍口對人，直呼「精神不佳還碰槍，實在有夠危險！」

女警︰失眠又服感冒藥

廣福所昨上午8點40分驚傳槍響，黃女利用備勤時間，坐在派出所公共區域電腦桌前，準備保養自己保管的女用M&P9C警槍（通稱女用90手槍、小90），當時也是備勤的21歲學弟王姓警員坐在左前方壁櫃前的辦公桌。

黃女未依規定先在槍械室內清槍，也未卸下彈匣檢查有無子彈，依清槍規定需連拉兩次滑套退彈，但黃女只拉了一次滑套，反而將彈匣內的子彈上膛，且未注意王員在前方，準備分解槍械保養時，還將槍口朝著前方。

黃女此時扣下扳機，子彈「砰」一聲瞬間擊發，彈頭先劃過電腦桌面，留下一道明顯彈痕，再射穿王員右臂並卡進右胸，王員中彈後從椅子上往後重摔在地，黃女也被嚇壞。

槍聲大作嚇壞在場員警，回神後只見空氣中瀰漫煙硝，王員右臂及右胸滲血，不斷大聲哀號「好痛！」同仁立刻通報救護車將王員送醫，途中一度因失血過多差點休克，歷經5個小時手術取出彈頭後，目前生命跡象穩定轉往加護病房觀察。

廣福所表示，黃女是警專31期畢業生，從警近3年已經不算菜鳥，曾在土城分局清水、廣福兩間派出所服務，王員是警專33期畢業生，去年11月才到廣福所服務；兩人在勤務編排上經常搭檔，做事態度認真、默契也不錯，此次警槍走火誤擊純屬意外。

土城警分局調查槍擊原因，黃女稱因感冒服藥精神不濟，加上前一晚失眠睡不好，才會恍神釀禍；督察人員詢問至何處看診及處方箋時，黃女僅提出一只裝有不明藥物的藥袋，稱自行前往藥局購買成藥服用。有派出所同仁透露黃女上班狀況正常，「看不出有明顯感冒症狀」，不排除因裝備檢查在即求好心切，一時疏忽未依規定執行清槍動作而釀禍。

督察組長江章宏表示，黃女清槍的時機、流程及地點皆有缺失，將先依違反「後勤業務要則」第50點3項，服勤時嚴禁擦拭槍彈之規定記1小過，其餘缺失待詳細調查後一併究責。

律師︰涉業務過失傷害

律師陳振瑋認為，女警清槍屬一般例行勤務，本案應可構成業務過失傷害罪，但因業務過失傷害屬告訴乃論罪，由被打傷的王姓警員決定是否提告，另可循國家賠償及民事訴訟途徑，對女警及分局求償。