設備齊全如大學宿舍 首座高樓監獄落成

2017-10-03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為解決超收問題，台北監獄在戒護區內原附設的女監基地，斥資4億1454萬元興建地上6層、地下1層的「至善大樓」昨落成，是台灣首座高樓監獄。146間舍房可為北監增加1300個收容額，相較監獄最常被詬病的擁擠、悶熱，受刑人打地鋪、連翻身都困難，新舍房採「一人一床」，還有浴廁、書桌、電扇、抽風機，有網友說，乍看下還以為是大學生的宿舍。

1人1床不擁擠 可收容1300人

北監「至善大樓」採綠建築設計，內部空間比起一般舍房通風，146間舍房設計為4.3坪、5.8坪、7坪、8.5坪房，內部配置雙層不鏽鋼床組、蓮蓬頭淋浴設施與簡便廁所，另有開展式桌椅提供收容人書寫、閱讀，內部有充足的走道空間。

北監表示，因應高齡化、行動不便的收容人，2樓設置療養中心將配置護理人員，一樓則為性侵家暴治療區，大樓另設獨立的中央台便於管理。

至善大樓 列為監所改建指標

監所人員表示，北監收容額為2705人，目前收容達3728人，超收1000人左右、超收比率約37％，收容人大多只能打地鋪，每人分配空間遠不足法定的0.7至0.8坪，有時連睡覺翻身都困難，而新大樓在床鋪、浴廁上比較合乎人性，有助降低超收問題。

以表現良好、刑度較輕者優先

北監表示，原有舍房也有少數床鋪，一般會分配給表現良好、累進處遇達一、二級（監所累進處遇分4級）的收容人，未來分配到「至善大樓」的收容人將沿用這個標準，或是刑度較輕的收容人為主。

另，位於桃園市的八德外役監也將擴建工程，施工期間可能借用「至善大樓」部分空間。

參加落成典禮的法務部次長陳明堂表示，各監所擴、改建工程陸續進行，期盼能落實「一人一床」、「人人有床睡」的獄政革新目標。