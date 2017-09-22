王忠義弒母案 3處疑點待查

2017-09-22

待證據齊全 檢應會提起上訴

〔記者楊政郡、劉濱銓、陳鳳麗／綜合報導〕王忠義弒母詐領保險金案逆轉無罪，台中高分檢發言人兼主任檢察官吳萃芳表示，依目前卷證看來，死者有3處傷勢疑點，潘姓法醫及台大法醫學研究所都沒有說清楚，目前還有部分審理卷證未齊全，待齊全後綜合研判，應會提起上訴。

吳萃芳指出，第一個疑點，依據死者解剖報告，頭顱後枕部有10×10公分瘀傷。台大法醫學研究所研判，王母以後仰姿勢由高處墜落河岸，根據她多年相驗經驗，硬頭骨撞上硬石頭，表皮會有瘀傷，顱骨也會有顱下出血，但解剖報告明確指出只有表皮瘀傷，顱骨完好、無顱下出血情形，比較像是硬頭骨撞上軟東西的傷勢。

第二，死者左前額有2.5公分撕裂傷，以及第三的右前額也有3處瘀傷，最大一處有3×3公分，如果死者是以後仰姿勢墜落，這些臉部正面的傷勢從何而來？王姓被告供稱為死者施行CPR急救，也不至於造成這種臉部正面傷勢。

當初負責偵查命案的南投警方認為，逆轉無罪是因一、二審法官採納的法醫鑑定系統不同，產生見解不同所致，制度上應有檢討空間。

警方認為，外界質疑證據有瑕疵，若真有問題，為何一、二審法官審理時都未傳喚警方說明，辯方律師也未有意見，所有事證都攤在陽光下，警方偵辦該案一切坦蕩蕩，不怕外界檢視。

警方透露，當初王自承犯案，之後翻供，又對外宣稱是要換取其妻的自由，但檢察官是因王的自白內容，以及王做出壓母親入水溺死的動作，與法醫解剖鑑定報告相符才會起訴。

警方也說，王忠義前後4、5次偵訊過程中，警方問到同一個問題，王每次都有不同答案，若問到敏感的問題，王就拒絕回答，顯見王相當狡猾。

警方也認為，外界現已忽略王當初替母親投保的動機，王母當時逾70歲，保險公司拒絕承保，但王以歧視身心障礙者為由恐嚇保險公司，王甚至在王母身亡前，還詢問保險公司「淹水」是否屬於意外、是否理賠等；王母身故隔天，王就火速捐出遺體，就連王兄也不曉得，諸多疑點無法合理解釋，才會認定他嫌疑重大。