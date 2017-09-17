群聯電子老董緩起訴 黃國昌批竹檢：遇大老闆忘光刑法

2017-09-17

〔記者陳鈺馥、王駿杰／綜合報導〕IC設計廠商群聯電子涉嫌隱匿與海外子公司交易，新竹地檢署檢察官認定群聯董事長潘健成（見圖，資料照）違反證券交易法，因情節不重處分緩起訴；時代力量立委黃國昌昨天批說，檢察官無視刑事訴訟法，竟違法給予緩起訴。新竹地檢署發言人林鳳師表示，對黃國昌說法不回應。

新竹地檢署不回應

檢調當初接獲檢舉，指群聯電子2009年到2014年間，與海外數家子公司進行高達數十億元金額的交易，但群聯隱匿交易訊息，未在財報如實揭露。

新竹地檢署偵辦認為，潘健成無前科紀錄，配合檢方偵查及坦承犯行，深表悔悟，相信潘經由司法偵查程序已有所警惕，依證券交易法171條第5項「在偵查中自白，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」等規定，認定潘符合緩起訴條件，今年8月底偵結時，予以緩起訴處分。

黃國昌對此批評，一位大老闆犯了明明是最輕本刑3年以上的重罪，檢察官卻無視刑事訴訟法第253條之1規定，緩起訴必須限於「被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪」，竟給予緩起訴的恩典。

黃國昌質疑，新竹地檢署是見到大老闆，連基本的刑法與刑事訴訟法都忘光了嗎？他希望高檢署糾正違法的緩起訴處分。