「長征」首腦買股票 又吸金118億

2017-09-14

〔記者錢利忠／台北報導〕「銀河紅利」、「長征」等吸金集團首腦徐正倫，涉嫌勾結警察，以投資澳門賭場為餌吸金51.8億元，去年9月甫被新北地檢署起訴，不料近日台北地檢署又查出他涉與「同行」寶德集團首腦曾昭榮、業務主管游麗珠合作，利用集資圈購未上市、櫃股票等方式吸金118億餘元，昨依違反銀行法等罪起訴徐、游，曾則被通緝。

去年吸金51.8億被訴 今年再起訴

檢方調查，曾昭榮於100年7月1日登記設立寶德資訊公司，先由股市作手鄒春香、鄒官羽負責物色未上市、櫃股票標的，再由鄒春香找來的游麗珠招攬投資；檢調101年9月間曾搜索寶德公司，隔年4月鄒官羽、鄒春香即捲款潛逃，曾只好親自主導招攬集資圈購股票業務。

檢方查出，曾昭榮、徐正倫等同夥從100年11月7日起，以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌吸金，不僅佯稱可按月領紅利，更稱股票上市後能以高價賣回給寶德，至103年1月6日被查獲為止，短短2年多就海撈118億1359萬8258元。

此外，曾、徐還與投資人約定22至99天不等的投資閉鎖期，到期後投資人才能賣股拿回本利，因兩人聲稱的報酬比例及換算年利率達40％至60％，最高甚至可達368.69％，不少投資人誤踩吸金騙局。