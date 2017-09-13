投資龍膽石斑結怨 砍死夫妻後自殺

2017-09-13

〔記者陳彥廷、李立法／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉昨天凌晨驚傳3死慘案，67歲男子顏瑞鄉與林姓夫婦合資養殖龍膽石斑，因經營理念不合拆夥，顏男疑因魚塭不續租及賠錢怪罪林姓夫婦，昨凌晨在林姓夫婦必經之路堵人並持刀狂砍追殺，路上血跡斑斑，林姓夫婦傷重不治，顏男行凶後服農藥自殺死亡。

埋伏堵人 行凶後服農藥

59歲林篤濬與55歲妻子朱憶瀅在枋寮從事水產養殖逾20年，每天凌晨約3點至魚塭攪拌飼料，熟悉其作息的顏男日前曾嗆聲林姓夫婦「乎你死」，昨凌晨在夫妻必經之路埋伏堵人，顏男拿出預藏的30公分長尖刀攻擊林姓夫婦，林男頭部與臉部多處重創、血濺四處，林男試圖逃跑仍不斷被顏男追砍，臉部部分皮肉還被切削掉落地面，下手之凶殘令人不寒而慄。

婦遭砍10多刀 深可見骨

朱婦則在丈夫掩護下逃離約100公尺，並翻牆躲藏入附近魚塭工廠躲避，但翻牆時被騎機車尾隨追上的顏男重砍，隨後顏男也翻牆進入，並猛砍已倒在地上無抵抗能力的朱婦頭部十餘刀。

此時附近早起餵魚民眾目睹凶案，在車上按鳴喇叭欲阻止，反激起顏男殺性大發，一度轉身作勢欲攻擊目擊民眾，隨後又返回現場再砍林男，並再翻牆又砍朱婦才逃逸，林姓夫婦當場死亡。

警方獲報後循線前往顏男的魚塭工寮訪查，發現顏男已喝下半罐農藥，疑畏罪自盡，並起出做案用長尖刀與一疊遺書，顏男送醫急救無效。

據監視器畫面，朱婦至少被砍了12刀；檢方則表示，兩名死者的致命傷集中在頭、臉部，部分深可見骨。

傳帳目不清 遺書稱虧損大

警方調查，設籍屏東縣崁頂鄉的凶嫌顏瑞鄉，與世居枋寮的林姓夫婦，103年各投資500萬餘元合資養殖龍膽石斑，但近來魚價不振，日前決定拆夥，並引發紛爭，可能因此種下殺機。顏男遺書自述賣出魚貨後還虧損約400萬元，並對合夥的林姓夫婦多所不滿。

林姓夫婦的親戚泣訴，龍膽石斑10斤大小出貨只能勉強打平，如果魚沒賣出就是資產，龍膽石斑養到30斤更具價值，凶手的遺書強調虧損，只是要找理由下手。

枋寮鄉代林文央曾協調兩造拆夥事宜，他說，雙方疑因出貨時間理念不同，合議今年6月決定拆夥，原本以為已相安無事，但後來疑顏男欲租地繼續養殖，繳交地租及租約不順利，懷疑是林姓夫婦從中作梗攪局，種下禍根。

有漁民卻說，顏男常抱怨合夥的林姓夫婦帳目不清，疑遭掏空，且加上魚塭地主突然不想再續約，日前出貨萬餘斤後，決定一了百了，推測因此行凶。