秋後算帳？ 警「靠北部長」後記過調職

2017-09-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局巡佐黃宏鎮，任職大湖警分局梅園派出所副所長期間，曾在臉書社團「靠北警察」po文，指內政部長葉俊榮7月12日前往梅園派出所慰勞員警，卻犧牲基層員警權益停休，直批「這是三小慰勞」，諷刺「我們是老萊子娛親」；黃宏鎮事後遭記過一次並調職，被認為是高層的「秋後算帳」，同事更將他的懲處人事命令po上「靠北警察」，替他抱屈。

傳警抱怨處罰重 同事也抱屈

懲處人事令寫明，有民眾投訴黃宏鎮任職梅園派出所期間，因利用臉書發表與事實不符言論，引起輿論非議，並未經奉准接受採訪，訪問中更未「端正視聽」，嚴重傷害警察團體，被記過一次。

黃宏鎮在8月底時已被調任大湖警分局卓蘭分駐所，不少警界同仁均認黃宏鎮就是因為爆料「諷刺部長」，才會被記過又被調職；黃宏鎮手機並未接通，無法得知本人說法。

苗縣警︰當事人散佈不實訊息

苗栗縣警局公關科長郭守明表示，黃於梅園所任內績效不佳，考量他是卓蘭人，才會將他調任卓蘭所，期盼他會有更大發揮空間。

至於記過部分，則是因為葉俊榮部長到偏鄉慰訪員警辛勞，當時分局並未強制員警停休，也未要求員警陪部長唱歌，但黃在臉書散佈不實訊息，經督察科調查後才會依法記過。

梅園所員警轉述，黃得知被記過調職時，曾抱怨長官處罰太重；外界質疑此懲處是「秋後算帳」，臉書「靠北警察」社群也引起熱議，有網友留言「警察最大的敵人就是自己人，欺負自己人最會，都不手軟，難怪警察會讓人看不起」、「做長官的有點擔當，就連處分也要用民眾李OO投訴來當擋箭牌，可憐！真是可憐」。