BMW男酒駕飆車 運將遭撞昏迷

2017-09-12

〔記者洪定宏／高雄報導〕男子蔡漢璋從事放款業務，昨晨酒後駕駛BMW轎車高速衝撞郭姓運將的計程車，郭男受傷送醫，蔡男肇事後一度在車內裝睡，送醫過程還企圖毆打救護員、跳車，甚至揚言搶救護車，警方到場將他上銬，行車記錄器顯示蔡最高時速竟然開到193公里，警方先將蔡依公共危險罪嫌送辦，另追究他闖紅燈、超速、危險駕駛部分。

時速一度高達193公里

院方表示，67歲的郭男到院時顱內出血、頭部裂傷，全身多處擦傷及瘀青，目前在加護病房觀察，仍在昏迷中；肇事的29歲蔡男額頭血腫，四肢多處擦傷，抽血換算呼氣酒測值高達0.84毫克，已違反公共危險罪。

高雄警方指出，蔡男清晨5時許酒後開BMW在市區狂飆、連續闖紅燈，行車記錄器顯示撞車前最高時速曾達193公里，根本是把市區道路當賽車道。

警方表示，蔡男在前鎮區衝撞小黃後，坐在車內裝睡不下車，警消強制開門，因他頭部也有受傷，救護員為他戴上頸圈，蔡男卻扯掉說不需要送醫。

還想打救護員 肇事男送辦

蔡男宣稱沒喝酒，還要求調閱路口監視器，以證明自己沒有開車，但送醫途中卻作勢毆打救護員，並企圖跳下救護車，還揚言搶救護車，員警只好強制將他上銬，蔡男哀求員警放他一馬，醜態百出。

警方說，蔡男的行車記錄器顯示最高時速193公里，市區限速僅50公里，超過規定的速限逾100公里，可開罰6000元至2萬4000元，但超速開罰通常必須有科學依據，可否依照行車記錄器開罰，後續將再討論。