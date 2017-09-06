專家建議 明訂規則管教 避用體罰

2017-09-06

〔記者李容萍／桃園報導〕「民法」賦予父母對未成年子女有保護及教養的權利義務，不過 「兒童及少年福利與權益保障法」規範不得身心虐待兒少或使兒少未獲適當養育與照顧。

虐待與管教實為一線之隔，桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任蔡逸如認為，保護、教養與管教兒少尺度的拿捏，是許多父母頭痛問題，管教的合理與否，差異在於這是教導兒童學習自我責任，或僅出於父母的不當情緒發洩。

蔡逸如建議，父母可於日常生活中與兒少明訂家庭規則，儘量避免採取體罰，免得造成長遠或嚴重身體傷害。