來實現夢境... 動漫乾爹逼少女喇舌、熊抱

2017-04-26

〔記者項程鎮／台北報導〕陳姓動漫營隊老師，與高一女生小舒（化名）互稱乾爹、乾女兒，小舒心情不佳，跑到乾爹租住處訴苦，色乾爹露出真面目，竟說曾夢到兩人躺在床上，要求一起「實現夢境」，硬拉她到床上熊抱、親臉、喇舌，最高法院依強制猥褻等罪，判乾爹10月徒刑確定。

判決指出，小舒參加動漫營隊認識陳姓乾爹，101年2月某晚，小舒和母親吵架，跑到乾爹租住處訴苦，乾爹問她是否要當「真正女兒」，趁機熊抱小舒、親臉頰，接著對她喇舌，小舒嚇得退後閃躲，乾爹進一步說，曾夢到兩人躺在床上，要小舒實現夢境，小舒拒絕，乾爹乾脆把她抱起，硬拉上床，再次熊抱和親臉；事後小舒告訴老師，校方報警。

庭訊時，乾爹否認猥褻，指稱小舒曾在教室喝酒被他罵，才杜撰情節挾怨報復，還說案發現場隔音不佳，如真有此事，小舒為何不大叫引人注意，且隔月他還收到小舒的感謝信，懷疑小舒知道他領有政府報酬，想藉機索討金錢。

歷審都不採信乾爹的辯詞，認為小舒在審理期間從沒向他索賠，不可能挾怨報復。合議庭批乾爹與小舒情同父女，卻利用小舒的信賴和獨處機會強制猥褻，事後無悔意，依此判刑。