女大生整脊 慘遭前後都來性侵
初期姑姑陪著去
〔記者李立法／屏東報導〕整脊竟變性侵！女大學生小芬（化名）因脊椎側彎，到國術館接受43歲陳姓推拿整復師為她整脊，小芬趴在整療床上，陳男竟起淫念，將手指侵入她下體，且不管小芬反抗，持續指侵，致使她下體流血不止，屏東地院昨依強制性交罪判陳嫌4年徒刑；另依違反醫師法判刑半年，可易科罰金及上訴。
熟識後孤身前往
小芬指出，她因脊椎側彎，長期在陳男開的國術館整脊，初期由姑姑陪同，與陳男熟識後，便一人前往，104年1月9日上午，她趴在整療床上，陳男以調整尾椎為由，以手指侵入她肛門，接著從內褲伸入她下體，她飽受驚嚇，抓住陳男的手制止，陳竟無視她反抗，繼續指侵，她非常疼痛，拚命掙脫下床，下體血流不止。
見她趴著起淫念
小芬跑回家向姑姑泣訴，醫生檢查為處女膜裂傷及出血，警方偵訊後，檢方依妨害性自主及違反醫師法等罪起訴陳男。
不顧反抗仍硬來
不具中醫師資格的陳男應訊時，承認以手指侵入小芬肛門並撥動數秒，聲稱是為治療脊椎側彎，且經她同意；否認將手指侵入小芬下體，又說妻子當時也在場。
事後還傳送淫片
但小芬戳破，指她掙脫陳男指侵後跑到屋外，他妻子才出現，事後陳男居然還用LINE傳A片影音檔給她，寫著「好好學，以後可讓妳哈妮受益」的文字，令她更恐懼。
屏東地院曾函詢中華民國中醫師公會全國聯合會，中醫師是否有將手指進入病患肛門，以治療尾椎的療法？
該會回覆，以手指進入肛門進行整復治療， 一般用於尾椎損傷、尾骨疼痛伴隨錯位、骨折或骨盆肌肉、肌腱、韌帶張力大所引起尾椎部等不適症狀，因屬侵入性醫療行為，非中醫師不得為之，且患部涉及病人的私密部位，須向病人解釋步驟流程及作用，取得病患同意始得為之，現場宜有家屬或護理人員陪同。
整復師被判4年
屏東地院法官審視雙方說法、醫療報告等證據後，認為陳男沒有中醫師資格，竟恣意從事侵入性醫療行為，且為逞一己私慾，利用被害人對其信賴感，指侵被害人，造成被害人身心受創，犯後飾詞狡辯，因此判刑。
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