| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 今晨北部低溫降至17度
 首頁 > 社會

名醫毒殺小三 不服拔牌敗訴

2017-04-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕前和信醫院血液腫瘤科名醫黃麟傑，8年前與中國籍小三秦亞楠大玩SM性愛遊戲時，以安眠鎮靜劑將對方迷昏並悶死，因此被衛福部以違反「醫師法」為由，廢止醫師證書，事後黃男提起行政訴訟，但台北高等行政法院認定拔牌有理，判決黃男敗訴。

47歲的黃麟傑，96年間在中國與酒樓女服務員秦女發生婚外情，還在兩人玩SM性愛遊戲時，予以注射安眠鎮靜劑，並用枕頭將其悶死。

行兇後黃男搭機返台，還若無其事地繼續看診，不料身影全被飯店監視器錄下，中國公安進一步取得指紋、屍體毒物反應等證據後，函請士林地檢署協助偵辦，最後將黃起訴，成為國內首起中方提供證據，由我方緝捕的案件。

廣告
  • 法槌

    法槌

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 名醫 小三 毒殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：名醫毒殺小三 不服拔牌敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.