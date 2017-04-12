名醫毒殺小三 不服拔牌敗訴
2017-04-12
〔記者黃欣柏／台北報導〕前和信醫院血液腫瘤科名醫黃麟傑，8年前與中國籍小三秦亞楠大玩SM性愛遊戲時，以安眠鎮靜劑將對方迷昏並悶死，因此被衛福部以違反「醫師法」為由，廢止醫師證書，事後黃男提起行政訴訟，但台北高等行政法院認定拔牌有理，判決黃男敗訴。
47歲的黃麟傑，96年間在中國與酒樓女服務員秦女發生婚外情，還在兩人玩SM性愛遊戲時，予以注射安眠鎮靜劑，並用枕頭將其悶死。
行兇後黃男搭機返台，還若無其事地繼續看診，不料身影全被飯店監視器錄下，中國公安進一步取得指紋、屍體毒物反應等證據後，函請士林地檢署協助偵辦，最後將黃起訴，成為國內首起中方提供證據，由我方緝捕的案件。
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