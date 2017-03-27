《才上過6堂課》出師 掰得像武俠小說
〔記者徐聖倫／新北報導〕吳東融性侵女學員，警方去年底找上門時，他在臉書推稱是「學員來亂」，胡扯如武俠小說般的出師心路歷程，還指「師父早算出我有此劫」。
吳嫌寫下瞎爆的出師心路歷程，內容宛如不入流的武俠小說情節，卻仍吸引一堆學員留言「祝福」，有人留言「一切都是上帝美意的安排」，也有人留言「不論最後的你何去何從，我會支持你」。
吳嫌在臉書自稱，自己師門排行第六，102年問過他的師父，可否對外收徒，師父說：「小六子，時機未到」，104年大師兄來電表示：「可以收徒了！」還說了一句意味不明的話：「你的數字是108，好自為之。」
吳嫌宣稱，接獲大師兄來電，表示「過幾天是滿月之時，你是至陽性格，要格外小心，當天務必要帶你的徒弟們接天地氣，吸滿月能量，方可化劫、消災，否則，你命休矣。」
吳嫌也說，曾在北市某飯店召集學員舉辦「能量大會」，大會成功，但自己「未出飯店門」，無法接收滿月能量，他在臉書上自述：「然後，我就死掉了，我的死掉，是講師身分死掉。」宣稱從此讓他改赴中國授課，在中國教課1小時收費10萬人民幣，2天可進帳1000萬台幣。
吳東融還在臉書上自稱是「明樂文創」和「大無限創意整合設計」兩間公司的執行長，記者致電明樂文創，無人回應，大無限創意則是電話地址都沒有的空殼公司。
據了解，吳嫌的心靈課程多安排為15堂，收取1萬6800至2萬2800元不等，吳嫌也會規劃特殊課程，1堂課開價5000至1萬元不等。吳嫌藉此斂財，在夜店包場招待學員狂歡，聲稱自己是「黑卡俱樂部」成員。
上過吳嫌課程的黃姓女學員指出，吳嫌之前有個LINE群組，會號召學員到汽車旅館進行宗教儀式，一待就是2、3天，吳嫌曾在群組裡向學員借錢；另去年底出現「超級滿月」，吳嫌還宣稱要用滿月提升女學員的「滿月能量」，黃女說：「我覺得怪很早就退出，還好我沒有變成受害者。」
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