基於義憤殺父母 擬比照普通殺人罪量刑
2017-03-27
〔記者楊國文／台北報導〕兒子為保護遭父親家暴的母親，持刀弒父的人倫悲劇，依現行刑法殺害直系血親尊親屬罪，法定刑度為無期徒刑、或死刑之罪，法務部認為，刑法對此類基於義憤的犯行所訂刑度過苛，擬將該類罪行修改為比照普通殺人罪，可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，但可加重刑責二分之一，由法官視個案量刑。
對近年陸續發生的多起殺害父母案例，究其原因，較多為兒女因不堪父母長期虐待、不滿家暴父恐嚇殺母等引起，如屏東陳姓孝子，長期隱忍暴躁父親對母親家暴動粗，去年7月父親又辱罵母親，並在父親對他拳腳相向後，持利剪失手刺死父親，阿嬤下跪幫孫子求情，獲法官同意交保。
另外，103年高雄23歲曾姓男子，不滿父親20年來長期對母親家暴，還磨刀恐嚇要殺母親，持殺魚刀刺死熟睡父親，經「情可憫恕」減刑後，一審獲判7年4月徒刑。100年間屏東也有少女不堪父親長期家暴和性侵，與弟弟共謀弒父焚屍，一審認為少女處境堪憫，與弟弟各獲判17年、16年徒刑。
法務部認為，刑法對此類基於義憤的犯行所訂刑度過苛，擬將該類罪行修改為比照普通殺人罪，可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，但可加重刑責二分之一，由法官視個案量刑。
法務部政務次長陳明堂表示，此一刑法部分條文修正草案，目前只是最初版本，尚未定案，為廣納各界意見，先將之公開上網，若各界有意見或修法建議，可在60天內提供書面資料，或上網建言供法務部參考。
法務部官員指出，修正草案預計修正21項條文，還包括刪除業務過失致死、業務過失傷害罪，將兩罪一併適用過失致死、過失傷害罪加以規範，但將普通過失致死罪，從原本法定刑2年提高為5年，傷害致死罪則從原本可處3年以上徒刑，加重為可處5年以上徒刑。
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