偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
張姓女領隊百岳爬3輪
〔記者許國楨、歐素美、劉濱銓／綜合報導〕年輕的張姓登山女領隊，自稱爬過在岳界堪稱高難度的中央山脈南三段5、6次，還已完成百岳「3輪」，她未經申請，從花蓮瑞穗入山，獨自攀爬南三段，前夜因天氣驟變下起冰雹，生火取暖不慎燒毀帳篷，被大雨淋濕出現失溫求救，昨經空勤直升機吊掛獲救；張女引發爬黑山的質疑，更傳出她疑就是幾年前轟動社會拐少女離家、綽號「白凜」、喜愛男扮女裝的張姓少年。
遇雨下冰雹 取暖燒毀帳篷
經查，張女是台中市「雪玥花登山隊」的領隊，她13日獨自從花蓮瑞穗入山，打算20日從南投縣下山，前晚在信義鄉本鄉山碰上天氣轉變，不僅下雨還下冰雹，原本在帳篷內生火取暖，卻不慎燒毀帳篷裝備，衣物也遭大雨淋濕，勉強撐過一晚，出現失溫不適，昨早透過手機求援。空勤直升機在中午完成吊掛返回台中機場，送光田醫院，張女到院時表示「休息一下就好」，經醫師檢查後確認無須進行任何醫療行為，張女休息約半小時即離開醫院。
吊掛獲救 休息半小時離開
據了解，張女登山經驗豐富，爬過南三段5、6次，還完成百岳3次，對山域環境並不陌生，此次獨攀是要挑戰自我，期望能在最短時間完成縱走，但因碰上壞天氣，加上沒有申請就入山，爬黑山的行徑才曝了光，只是一般人走南三段至少要11天，張女縱使經驗豐富，8天的獨攀行動仍讓資深消防員認為太冒險。
張女獨攀挑戰自我
且張女未申請入山，臉書的登山團體指她浪費社會資源、有勇無謀等，批評聲浪不斷。
昨晚，這名年輕女領隊的身分更出現大逆轉，張女根本不是女的，疑是綽號「白凜」、喜愛男扮女裝的張姓少年。據了解，當時白凜拐「孔子第77代傳人」孔小妹離家，孔小妹把張當成「閨密」，還一起爬挑戰路線的「奇萊東稜」，失蹤10日後才在張的新北市烏來山區鐵皮屋租處被尋獲。
記者求證野外育樂協會，協會人員表示，幾年前的確有邀1名姓張的少女入會，當時申請入會拿的身分證是女性，協會也不疑，加上她的確很會爬山，雖有點神秘，協會一些理監事仍覺得是可造之材， 才推薦她當領隊。
未料領隊才當了1年多，就因帶1名女生登山出狀況，以及接連「爬黑山」的情形出現、上了新聞版面，協會才驚覺「她」竟是男兒身的「白凜」，而將她除名，研判當時「她」可能就是有目的持偽造身分證矇騙過關。
協會人員也說，昨天在南投登山獲救的張女，若按其相關的經歷及時間點來看，還真和「白凜」有些吻合。
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