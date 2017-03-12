命大！擋土牆崩 工人活埋80分鐘救出

2017-03-12

〔記者許國楨、蔡淑媛、黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕昨天下午，台中市南區一處工地發生擋土牆坍塌意外，一名林姓工人被土石活埋，台中市消防局獲報出動機具及救難人員搶救，林男在80分鐘後脫困獲救送醫，所幸無生命危險。勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心及市府都發局表示，已要求業者停工改善，並將依法開罰。

這處施工中的工地位在南區福田一街、樹義路口，昨下午近3點正進行擋土牆工程，挖掘到地下2樓至3樓間時，上方土石突然崩落，37歲的林姓工人瞬間被土石埋住，現場工地自主救援隊見狀，先以挖土機開挖搶救。

因現場土質鬆軟，自主救援隊立即使用鋼製護圈進行擋土，再以人力至下方徒手挖掘救援，消防局獲報出動22人前往搶救。

經會同工地自主救援隊挖掘土石，下半身被埋在土石的林男均有回應，並表示身體狀況還好；所幸林男在80分鐘後被救出，送醫檢查後，胸部、腳踝、骨盆幸未骨折，也無明顯外傷。

職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，業者在進行擋土柱開挖工程時，因防範不夠周延，導致上邊土石崩落，進而壓傷工人，已要求業者停工改善，並處以3萬元罰鍰，待改善計畫送到中區職業安全衛生中心審核通過，才能復工。