| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

女童還兒玩具 狼父拉進房性侵

2017-02-28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕吳姓男子見與兒子同校的12歲學姊到他家返還玩具，竟強拉女童指侵，女童受辱逃出魔爪，身心嚴重受創；桃園地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判吳男7年8月徒刑。

地院法官調查，受害女童要將玩具紙牌歸還同校的吳姓學弟，女童抵達學弟住家時，看到大門沒關，進入後發現屋內沒人，將玩具紙牌放在客廳桌上，轉身離開時巧遇返家的吳父，竟被強拉到2樓房間。

女童指控說，吳父對她強吻又襲胸，她哭喊著說「不要」，仍被指侵；少女後來逃出魔爪，蹲坐在路邊哭泣，哭訴「我被欺負了」。

吳男庭訊中只承認強吻、摸胸，否認性侵，但女童及證人指證歷歷，法官因此判刑，可上訴。

女童的家人心疼說，女童原本個性活潑、外向，那一天起就不愛講話，常躲在房間角落、拿棉被蒙住頭部，案發至今1年多，在家人鼓勵下才慢慢走出來，但心裡仍存在陰影，不敢獨自出門買東西，有時還會無故大吼大叫、亂發脾氣，身心嚴重受創。

廣告
  • 桃園地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判吳男7年8月徒刑。（資料照）

    桃園地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判吳男7年8月徒刑。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 狼父 玩具
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：女童還兒玩具 狼父拉進房性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.