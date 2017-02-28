女童還兒玩具 狼父拉進房性侵

2017-02-28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕吳姓男子見與兒子同校的12歲學姊到他家返還玩具，竟強拉女童指侵，女童受辱逃出魔爪，身心嚴重受創；桃園地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判吳男7年8月徒刑。

地院法官調查，受害女童要將玩具紙牌歸還同校的吳姓學弟，女童抵達學弟住家時，看到大門沒關，進入後發現屋內沒人，將玩具紙牌放在客廳桌上，轉身離開時巧遇返家的吳父，竟被強拉到2樓房間。

女童指控說，吳父對她強吻又襲胸，她哭喊著說「不要」，仍被指侵；少女後來逃出魔爪，蹲坐在路邊哭泣，哭訴「我被欺負了」。

吳男庭訊中只承認強吻、摸胸，否認性侵，但女童及證人指證歷歷，法官因此判刑，可上訴。

女童的家人心疼說，女童原本個性活潑、外向，那一天起就不愛講話，常躲在房間角落、拿棉被蒙住頭部，案發至今1年多，在家人鼓勵下才慢慢走出來，但心裡仍存在陰影，不敢獨自出門買東西，有時還會無故大吼大叫、亂發脾氣，身心嚴重受創。