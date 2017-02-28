女童還兒玩具 狼父拉進房性侵
2017-02-28
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕吳姓男子見與兒子同校的12歲學姊到他家返還玩具，竟強拉女童指侵，女童受辱逃出魔爪，身心嚴重受創；桃園地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判吳男7年8月徒刑。
地院法官調查，受害女童要將玩具紙牌歸還同校的吳姓學弟，女童抵達學弟住家時，看到大門沒關，進入後發現屋內沒人，將玩具紙牌放在客廳桌上，轉身離開時巧遇返家的吳父，竟被強拉到2樓房間。
女童指控說，吳父對她強吻又襲胸，她哭喊著說「不要」，仍被指侵；少女後來逃出魔爪，蹲坐在路邊哭泣，哭訴「我被欺負了」。
吳男庭訊中只承認強吻、摸胸，否認性侵，但女童及證人指證歷歷，法官因此判刑，可上訴。
女童的家人心疼說，女童原本個性活潑、外向，那一天起就不愛講話，常躲在房間角落、拿棉被蒙住頭部，案發至今1年多，在家人鼓勵下才慢慢走出來，但心裡仍存在陰影，不敢獨自出門買東西，有時還會無故大吼大叫、亂發脾氣，身心嚴重受創。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 〈生活OK繃〉煎出漂亮雞排
- 上班一族徵文─360行工作照
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- 吳晟／失栽培 － 下
- 購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀
- 徹查幕僚手機揪內鬼 白宮下令保密又破功
- 蘇格蘭脫英備戰 英鎊應聲走貶
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 為世大運而騎》柯P一日北高 到新竹喊卡
- 菲國激進組織 斬首德國人質
- 為農地工廠解套？經濟部新開發補助案惹議
- 國中畢業生在地就學率 新北達7成
- 氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖
- 02/28 各報重點新聞一覽
- 全英公開賽 戴戴「頭號出擊」
- MWC預告5G時代 3年後商轉
- 中華電信進軍MWC 服務無障礙
- 委外流標 澎湖路外、路邊停車收費喊卡
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 美猶太社區遭威脅 恐反猶太主義重現
- 南韓薩德用地解決 中國跳腳
- 《東京觀察》台日兩國的另類「命運共同體」
- 毒殺金正男前 北韓砲決5高官
- 228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
- 演唱會摔落3公尺舞台 Jun.K 手肘手指骨折
- 抄連勝文政見？》停車位共享 柯P：政策與時俱進
- 對中貿易制裁 川普想繞過WTO
- 《觀察筆記》害群之馬
- 哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥
- 《中英對照讀新聞》Abraham Lincoln Best US President：Survey 調查：亞伯拉罕．林肯是最棒的美國總統
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 《健康充電站》乳癌醫學講座
- 唯美巴塞爾 預覽浪漫女錶
- 王心凌情路坎坷 明年可望覓新歡閃婚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 鼓鼓珍惜工作機會 休假想看河馬拉屎
- 兩土地公廟相鄰 「頭牙」合看布袋戲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女童還兒玩具 狼父拉進房性侵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分