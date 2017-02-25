移工悲歌／來台淪黑工14年 日操15小時無人問
1歲兒變少年 她沒見過
〔記者黃良傑／高雄報導〕印尼女子阿芳（化名）離開1歲幼兒，來台當看護工，未料一下飛機就被賣到豆干加工廠當「黑工」，14年來被軟禁在工廠2樓，不見天日，每天與機器為伍，不能休假外出，身心飽受折磨；阿芳忍無可忍，去年偷買手機，傳簡訊向印尼丈夫求救，警方日前到工廠救出阿芳等4名被害人，將蔡姓老闆、楊姓仲介依販運人口罪嫌起訴。
遭軟禁 沒假日沒加班費
印尼女子阿芳（31歲）為改善生計，向印尼當地仲介借貸3、40萬元台幣，接受看護工訓練，14年前她親吻深擁剛滿週歲的幼兒後，獨自來台照顧雇主的病嬤，沒想到，連雇主家都沒看到，就被強行帶到高雄岡山一家豆干加工廠，從此過著不見天日的悲慘歲月。
她含淚控訴：「到台灣後證件被扣留，每天早上6點工作到晚上9點，沒假日、沒加班費」。她和同樣被騙來台的女同鄉阿露（化名），及菲律賓、越南男性外勞共4人，遭軟禁在工廠2樓。
仲介威嚇 報警也沒有用
阿芳只拿到基本工資，透過台灣的仲介匯回老家。仲介將4人申報為逃逸外勞，騙她只要繼續繳仲介費，就可一直工作賺錢，還自稱在外面很有人脈，若想逃、報警，都會被他知道，4人因而害怕不敢吭聲。
勞工局和警方曾到該食品加工廠查緝，但只能針對工廠，其他辦公室或休息室須持搜索票才能進入，加上工廠有許多機器，輕易可將阿芳等人藏匿，阿芳怕被老闆罵，不相信有人會來救她，每次遇到查緝，只能乖乖躲起來。
省下錢買手機 越洋求救
阿芳無法忍受這種不見天日的生活，去年11月拿省下的2千元，偷偷向台灣工人買手機，發送簡訊求助在印尼的丈夫，家人才知她竟成黑工，透過駐印尼代表處報案，高市警外事科會同鼓山分局展開營救。
警方查出簡訊發自岡山，日前再度會同勞工局突擊這家工廠，但4名黑工被趕到工廠2樓藏匿，員警一度懷疑情報有誤，但仍持搜索票，幾乎要把工廠翻過來，這才救出2男2女，阿芳得知獲救，抱著女巡佐潘梅華淚水潰堤。
另名女黑工 被操成紙片人
同時獲救的印尼女移工阿露，被騙來台當黑工7年，平日只有豆腐、豆干和機器相陪，沒有休假，不能外出，身心飽受折磨，暴瘦10多公斤，體重不到40公斤。
外事科和勞工局把販運人口的蔡姓雇主（49歲）及楊姓仲介業者，交由鼓山分局移送，檢方偵結將2人依販運人口罪嫌起訴，並建請加重判刑，以嚴懲、杜絕不人道的黑工事件，以免影響台灣的國際形象。
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