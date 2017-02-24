通報=保護自己 恆春旅宿業樂配合

2017-02-24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕W飯店毒趴命案，飯店通報過程引發外界爭議，對比每年墾丁音樂季緝毒過程，警方及旅宿業已培養出配合默契，恆春警方強調「事前溝通及利害分析非常重要！」

恆春警分局副分局長林明泉說，每年墾丁音樂季前，警方都會與當地業者召開座談會，解釋查緝重點及可疑吸毒客的判別方式，並提供業者與警方第一時間通報的管道，由警方主動查緝，避免業者得與這種「吸毒奧客」接觸。

除了召開座談會事先溝通，恆春警方還與旅宿業者成立「LINE」群組，平時聯繫零時差，民宿間可彼此通報可疑人士入住，警方也能透過此管道，長期宣導最新的反毒資訊。

一名資深刑警透露，除了檯面上的默契，警方在破獲毒品案件時，對於通報配合良好的旅宿業者，很容易保護旅宿業者的「店名」，避免被媒體揭露；反之，如未通報警方，因事發突然，通常難以保護業者不要曝光，這也成為墾丁地區警民合作「不能說的秘密」。