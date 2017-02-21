北市漂流木事件主角 開賓士自撞亡
2017-02-21
〔記者陳賢義／台東報導〕兩年前捲入台北市內湖漂流木案的男子蘇中福，昨晚8點多開賓士車，行經台東南迴台9線發生自撞意外，蘇男當場無生命跡象，送醫回天乏術，肇事原因待釐清。
喝酒？故障？研判車速過快
警方經查發現，52歲的蘇中福是2015年北市漂流木事件中漂流木的提供者。蘇中福是喝酒？機械故障？或天色太暗、視線不明導致自撞？警方已抽血檢測，酒測值今天才會出爐，目前研判可能是車速過快釀禍。
昨晚8點11分許，蘇男駕駛賓士車，由太麻里鄉沿南迴台9線開往知本方向，行經荒野段突然失控自撞分隔島，巨大撞擊力連電桿也被撞歪，安全氣囊爆開，車頭幾乎成廢鐵，左側輪胎也撞飛，油箱破裂漏油滿地，車道上不見煞車痕跡，鄰近住戶及加油站員工聽聞巨響察看，報案求援。
救難人員發現碎裂車材散落一地，肇事賓士車宛如廢鐵橫陳路中，駕駛已無生命跡象，送醫不治。
撞歪電桿 無煞車痕跡
據了解，蘇男曾在去年尼伯特等颱風接連來襲時，曾兩度涉險到卑南溪撿拾漂流木，並因洪水湍急受困。
2015年，台北市議員高嘉瑜質疑內湖警分局縱放山老鼠案，當時蘇中福現身喊冤，強調漂流木是2012年合法在卑南溪台東大橋至出海口間撿拾，當時興善宮有建廟需求，因而送了10多支木頭過去，過程絕對合法。案經台東地檢署在2015年7月間偵結，以無積極證據足認被告等涉有侵占漂流木的犯行，予以不起訴處分。
蘇中福曾說，自己絕對不是山老鼠，他撿拾漂流木都是見沒有標記才載走。他與哥哥蘇中山合組企業社，負責人是哥哥，但撿拾漂流木都由自己全權負責。
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