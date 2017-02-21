海豚灣童星組幫派 不起訴

2017-02-21

〔記者邱奕統／桃園報導〕21歲男子王欣逸曾在「海豚灣戀人」等多部電視劇擔任童星，去年7月卻涉嫌糾眾將曲姓少年砍成重傷，被桃園地檢署依殺人未遂起訴；警方查出他涉嫌在南崁地區組織「南崁幫」，再依組織犯罪移送，但檢方認為這起鬥毆是偶發事件，組織犯罪的事證不足，裁定不起訴處分。

對此，警方辦案人員表示，王男涉嫌籌組「南崁幫」在南崁地區逞凶鬥狠，有多名證人指證，警方尊重司法單位的調查結果，未來會強力打擊聚眾鬥毆等暴力事件，並加強蒐集、鞏固幫派不法事證。

這件鬥毆案的起因是李姓、葉姓少年互看不順眼、早有嫌隙，兩人後來在夜市狹路相逢後再生糾紛，雙方相約談判，王欣逸等人也被其中一方找去助陣。

警方偵辦後認為，王欣逸等人涉嫌組織「南崁幫」，參與械鬥的都是幫派成員，具有組織、集團、暴力等特性，因此依「組織犯罪防制條例」送辦，但王欣逸等人矢口否認與「南崁幫」有關；檢方調查後認為證據不足，這件鬥毆案應屬偶發，充其量是臨時性組合，裁定組織犯罪部分不起訴。