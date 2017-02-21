盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬

2017-02-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年9月，林姓男子在新竹縣尖石鄉山區盜伐牛樟836公斤、價值14萬餘元，但去年12月森林法修正通過施行，採重判、重罰、沒收「三重懲罰」， 林男不僅被新竹地院重判1年2月有期徒刑，還被處以10倍的148萬餘元罰金，連借來的貨車也被宣告沒收。

伐貴重木 「三重懲罰」

法官調查，因牛樟屬於貴重木，根據森林法規定，須加重其刑至二分之一，併科贓款10倍以上、20倍以下罰金；且供犯罪所用之物，不論屬於犯罪行為人與否，須沒收。林男開的不是自己的車，也須宣告沒收。

法官依新修正的森林法竊取貴重木罪，判處他有期徒刑1年2月，併科罰金148萬8000元，犯案用的小貨車沒收，如不能沒收則追繳其價額。