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顯然刻意的 人名「璋」變「蟑」 判賠5萬

2017-02-20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某大樓管委會郭姓委員，在臉書將吳姓主委名字最後一字「璋」，故意寫成「蟑」字，主委火大求償百萬，郭男辯稱是注音輸入時不慎選錯字，新竹地院法官發現他在臉書發表的文章，全文字數甚多，卻只在提到主委時「出錯」，顯然是刻意的犯行，最後判賠5萬元。

法官調查，吳男擔任管委會主委期間，郭男是委員，管委會與管理維護公司有返還保證金糾紛，郭男不滿與該公司和解，竟於管委會臉書社團網頁動態消息，公然以「污╳蟑」、「吳╳蟑」、「龜兒子」等貶抑性文字侮辱吳男。

對於吳男提告，郭男辯稱是選錯字並非故意。法官認為，他當時發表的文章字數甚多，卻僅在被害人姓氏及名字處，出現讀音相似或為同音異字，將「璋」故意寫成「蟑」字，足見是針對吳男的姓名刻意為之。

法院依公然侮辱罪判處郭男拘役15天，得易科罰金，吳男認為郭男所為使他精神痛苦，另外再提起附帶民事訴訟求償100萬元。

郭男辯稱吳男未盡維護住戶權益之責，反而偏袒違約廠商，他是認為吳處理此事行為如龜兒子，並非指摘吳男。

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  • 新竹地方法院外觀。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    新竹地方法院外觀。（資料照，記者蔡彰盛攝）

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