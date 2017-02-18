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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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感冒恍神狠撞協力車 祖孫三代賞花1死2傷

2017-02-18

〔記者陳冠備／彰化報導〕又是疲勞駕駛害命！彰化縣田尾鄉公路花園一輛人力賞花專車，日前載滿祖孫3人及一隻寵物犬，突遭自小客車從後面追撞，人犬瞬間遭撞飛，80歲謝姓阿嬤因頭顱重創，送醫不治；警方調查，自小客車林姓駕駛疑似精神不濟打瞌睡，才造成失控意外，已依過失致死罪嫌移送。

在慢車道挨撞 嬤送醫不治

來自台中沙鹿的林姓男子，15日上午帶著80歲的媽媽、女兒，祖孫3人及愛犬遊覽田尾公路花園，他們租一輛4人座協力車沿路賞花，下午4點多準備回程時，卻被黑色轎車從後面撞擊，右後座的阿嬤首當其衝，當場被撞飛，而林男和女兒受傷倒地，消防員將眾人送往鄰近的卓綜合醫院急救，但阿嬤顱內出血，再轉彰基醫院急救仍回天乏術。

駕駛肇事 直說很後悔

警方調查，肇事的林姓男子（36歲）家住田尾鄉，15日下午4點多開車去接小孩放學，行經公園路二段時，竟突然失控，撞向慢車道上一輛緩緩行進的賞花專車；林男供稱，因感冒導致精神不濟，一時恍神而失控，撞人後很懊悔。

再300米就還車 不料天人永隔

提供租乘的歐風租車廣場許姓業者表示，林姓客人上午11點來租車時說，他很喜歡田尾公路花園，特別帶家人來玩，一家人玩到下午4點多準備回家，卻在距租車地約300公尺處遭撞。許姓業者說，都會提醒賞花專車民眾靠邊行駛與注意安全，且公路花園內車速都不快，理應相對安全，發生嚴重傷亡令人震驚。

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  • 轎車突然失控，撞向在慢車道行駛的四輪協力車。（記者陳冠備翻攝）

    轎車突然失控，撞向在慢車道行駛的四輪協力車。（記者陳冠備翻攝）

  • 轎車車頭嚴重受損。（記者陳冠備翻攝）

    轎車車頭嚴重受損。（記者陳冠備翻攝）

  • 協力車則被撞飛到人行道上。（記者陳冠備翻攝）

    協力車則被撞飛到人行道上。（記者陳冠備翻攝）

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相關關鍵字： 天人永隔 感冒恍神 撞協力車 祖孫三代 賞花
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標題：感冒恍神狠撞協力車 祖孫三代賞花1死2傷


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