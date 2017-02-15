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逃逸外勞 打死女友裝紙箱
2017-02-15
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕悲慘情人節！印尼逃逸外勞情侶檔阿杜及阿雅，前晚從梨山離開，打算向移民署自首，因時間太晚暫住宜蘭市，昨晨阿雅想自行離去，阿杜憤而拿鐵鍬把她打死，警方將阿杜依殺人罪嫌移送法辦。
36歲阿杜與40歲的女友阿雅，是印尼逃逸外勞，兩人前晚從梨山離開，打算向移民署自首，一起被遣返回印尼，因下山後時間已晚，於是到宜蘭市中央商場，找經營印尼雜貨店的朋友，友人讓兩人住在店內3樓，收店後自己就回家。
鐵鍬行凶 死者呈跪姿裝箱
警方表示，昨凌晨2、3點，阿雅下樓要離開，阿杜怒不可遏，拿起鐵鍬對阿雅猛敲，還用腳踹，樓梯入口牆壁沾滿血跡，樓梯上都是鮮血，等阿杜回神，阿雅已奄奄一息。
阿杜把阿雅拖到廁所門口，找一個大箱子，以面朝下的跪姿將阿雅裝進去，案發後，阿杜懊悔地躲在房裡哭泣。
友人一早準備開店，在樓梯看到血跡四溢報警，警方逮捕阿杜，救護人員將阿雅從紙箱拖出，發現已無呼吸心跳，送醫急救不治。
鄰居聽到激烈衝突聲
阿雅的頭部有多處外傷，右邊額頭附近還有1公分寬、2公分深的傷口，疑似以鐵鍬敲打造成，研判頭部外傷是致命傷。
阿杜落網後供稱，2人都是在2011年到台灣工作，隔年一起逃逸。犯案時宛如中邪，為何出重手殺死女友，自己也不知道，雜貨店鄰居有聽到激烈衝突聲，因聽不懂印尼話，不清楚內情，全案依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
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