床邊電子產品充電過熱 濃煙嗆死電腦工程師

2017-02-13

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區大理街昨發生死亡火警，41歲黃姓電腦工程師床鋪旁一個電子產品，疑充電過熱引起火災，火苗引燃床單助長火勢，黃男發現起火，奮力衝往浴室打算取水滅火，未料遭濃煙嗆昏，消防員滅火後將黃男送醫仍不治。疑起火釀禍的電子用品，燒毀無法辨識，待送驗釐清原因。

台北市消防局昨天早上8點56分接獲報案，大理街170巷內5樓民宅火警，消防員趕到，濃煙不斷從窗戶飄出，派員破門搶救，同時疏散附近24名住戶。消防員進入屋內，發現房內床墊起火，立即灑水搶救，9分鐘內撲滅火勢，發現黃男倒臥客廳旁的浴室地板，送醫急救仍不治。

消防員透露，起火房間外面就是客廳，屋內沒有過多雜物，不至於阻礙逃生，黃男軀體沒有灼傷痕跡，懷疑可能發現起火，想到浴室取水滅火，途中遭濃煙嗆昏，昏倒後吸入火場的一氧化碳而喪命。

警方說，黃男擔任電腦工程師，未婚與父親同住，直到黃父去年11月過世，他才獨自居住，住在他處的姊姊偶爾會來探視。昨意外發生後，警方聯繫黃男的姊姊，她對弟弟身亡不可置信，在警局不斷流淚。