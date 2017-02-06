3度酒駕 前立委兒被起訴

2017-02-06

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨前立委張清芳的兒子、標捷光電公司營運長張定瑋，去年12月27日凌晨1時許，開賓士車從台北市返回新北市板橋住處，停等紅綠燈時酒醉睡著，警方獲報到場拍窗13分鐘才將人叫醒，酒測值0.67毫克，由於張男過去曾有2次酒駕紀錄，新北地檢署依公共危險罪嫌提起公訴，向法院聲請簡易判決。

35歲的張定瑋，去年12月26日晚上與友人餐敘，張男席間飲用紅酒，晚間11時許散場，張男明知自己有飲酒，仍堅持開車返家，經過板橋民族路及區運路口，因酒醉犯睏，不勝酒力坐在駕駛座上睡著，賓士車失去控制在大馬路上滑行。

停紅燈睡著 車失控滑行

警方獲報到場，先用石塊、警車擋住賓士車，員警前後不斷拍窗搖車13分鐘，張男才驚醒開門，下車後一度不願酒測，直至警方告知拒測將逕行舉發，張男才配合吹氣，酒測值0.67毫克超標，當場上銬扣車。

張男坦承酒駕，檢警發現他去年8月，才因涉酒駕肇事被吊銷駕照5年，這次已是第3度酒駕，案發後張清芳出面澄清賓士車價值非700多萬元，當初以二手車購入，目前車價剩下100萬元，且已嚴正告誡兒子絕不可再犯。