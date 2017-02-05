火災躲浴室 母女斷送生機
2017-02-05
〔記者周敏鴻／桃園報導〕昨天凌晨3點多，桃園市平鎮區環南路一家早餐店發生火警，釀成2死3傷悲劇，死者是共同經營早餐店的62歲林姓婦人與30歲宋姓女兒；消防局初判是早餐店的鐵捲門馬達電線短路而引發火災。
鐵捲門電線短路 平鎮2死3傷
桃園市消防局獲報動員32人、19輛各式消防車及救護車等前往灌救，消防人員先架梯救出起火早餐店隔壁住戶張姓女子（52歲）、宋姓男子（29歲），接著用雲梯車救下逃往3樓頂的宋姓女子（36歲），3人都被嗆傷，宋女獲救時仍一臉驚恐，直說：「我媽媽、妹妹還在裡面！」
消防隊員花了40分鐘撲滅火勢，過程中派員冒險進屋逐層搜索，在1樓後方的廁所發現受困的母女倆，救出時都已無呼吸心跳，送醫搶救，母女仍回天乏術。
起火的早餐店位於國中大門正對面，隔壁民宅也是早餐店，兩家店的屋主是堂兄弟，死傷者分別為堂姊弟或妯娌等關係，讓家人非常難過。
罹難的母女家人表示，昨天國中尚未開學，兩家人都不用提早起床備料，豈料一把火釀成不幸。
消防隊員指出，早餐店起火時，住在3樓的宋家姊姊往屋頂跑，同樣住在3樓的林婦先到2樓叫醒女兒宋家妹妹，母女倆往一樓逃生，卻發現沒路可逃，躲入一樓後方廁所而喪命，財物損失約20萬元。
消防員籲逃生別再躲浴室
消防人員昨天呼籲，「遇到火災發生，千萬別再躲浴室了！」因浴室門板多為塑膠或木質，無法防火，且浴室門板會有通氣口，濃煙會從縫隙向內竄，嚴重威脅避難者的生命安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 焦點評論》兩個內舉
- 林全：不會有第二波內閣調整
- 台北燈節「蛋白區」 遇見皮卡丘與卡比獸
- 美富豪不捨事業 拒任陸軍部長
- 金裕貞首會台粉 周興哲驚喜合體
- 自由廣場》科技部需要科學精神
- 羅嘉仁一軍計畫 約在下半季
- 2017台北燈節「蛋黃區」西本願寺越夜越美麗
- 高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
- 維冠失物招領會 災民淚眼重拾回憶
- 美少女繪師現身 300粉絲擠爆動漫節
- 星期專論》川普應揚棄醜陋的政治權宜
- 大港花火第二場 煙火秀人潮爆滿
- 《謠言終結站》喝秋葵水、吃龍鬚菜 可降血糖免服藥？
- 台灣燈會//鳳凰來儀要加蛋 不當膨風雞
- 反制中國軍機 愛三首駐花東
- 九校選修課程 各具特色
- 梅克爾反駁川普︰歐盟命運操之在己
- 包子逸／如果你也經過都蘭
- 人生作業簿 失憶之痛
- 哀號6個月 影后艾瑪嗓音變這樣
- 揚州大明寺平山堂遇「風流宛在」額
- 台中公園燈會試燈 鳳凰舞者起舞
- 大賀兄弟討好快樂寶拉 夜市狂射
- 21年義賣66萬個 鼓仔燈點亮求學夢
- 【藝文短訊】 幼獅文藝春季寫作班
- 米亞星世界：2017.2/5～2/11
- 王功福海媽作東 請南北12媽「喝春酒」
- 國道三號古坑交流道霧煞煞 警所成問路站
- 人生萬花筒 朋友是老的好
- 學者︰明確定義農舍 農地落實農用
- 啟示錄 你的名字是？
- 賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
- 「粗糠巨人」吸客 農產品賣破300萬
- 莎法洛娃慶生 雖敗猶樂
- 天氣轉乾冷 這波冷氣團更猛
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Patriot missiles deployed on east coast
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：火災躲浴室 母女斷送生機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分