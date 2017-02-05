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火災躲浴室 母女斷送生機

2017-02-05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕昨天凌晨3點多，桃園市平鎮區環南路一家早餐店發生火警，釀成2死3傷悲劇，死者是共同經營早餐店的62歲林姓婦人與30歲宋姓女兒；消防局初判是早餐店的鐵捲門馬達電線短路而引發火災。

鐵捲門電線短路 平鎮2死3傷

桃園市消防局獲報動員32人、19輛各式消防車及救護車等前往灌救，消防人員先架梯救出起火早餐店隔壁住戶張姓女子（52歲）、宋姓男子（29歲），接著用雲梯車救下逃往3樓頂的宋姓女子（36歲），3人都被嗆傷，宋女獲救時仍一臉驚恐，直說：「我媽媽、妹妹還在裡面！」

消防隊員花了40分鐘撲滅火勢，過程中派員冒險進屋逐層搜索，在1樓後方的廁所發現受困的母女倆，救出時都已無呼吸心跳，送醫搶救，母女仍回天乏術。

起火的早餐店位於國中大門正對面，隔壁民宅也是早餐店，兩家店的屋主是堂兄弟，死傷者分別為堂姊弟或妯娌等關係，讓家人非常難過。

罹難的母女家人表示，昨天國中尚未開學，兩家人都不用提早起床備料，豈料一把火釀成不幸。

消防隊員指出，早餐店起火時，住在3樓的宋家姊姊往屋頂跑，同樣住在3樓的林婦先到2樓叫醒女兒宋家妹妹，母女倆往一樓逃生，卻發現沒路可逃，躲入一樓後方廁所而喪命，財物損失約20萬元。

消防員籲逃生別再躲浴室

消防人員昨天呼籲，「遇到火災發生，千萬別再躲浴室了！」因浴室門板多為塑膠或木質，無法防火，且浴室門板會有通氣口，濃煙會從縫隙向內竄，嚴重威脅避難者的生命安全。

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  • 桃園平鎮區早餐店火警釀二死三傷悲劇。（記者周敏鴻翻攝）

    桃園平鎮區早餐店火警釀二死三傷悲劇。（記者周敏鴻翻攝）

  • 消防員冒險進屋搶救，可惜母女送醫仍回天乏術。（記者周敏鴻翻攝）

    消防員冒險進屋搶救，可惜母女送醫仍回天乏術。（記者周敏鴻翻攝）

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