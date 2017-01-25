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冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡

2017-01-25

突癱軟 送醫仍來不及救

〔記者吳昇儒／基隆報導〕身材壯碩的22歲青年，前天清晨5時許醒來，無畏冷氣團來襲，與20歲女友做愛，沒想到進行到一半突然狂冒冷汗、呼吸急促，雙眼翻白「馬上風」趴倒在女友身上，送醫不治；雙親趕到醫院，痛哭直呼：「怎麼會這樣！」無法接受過年前夕，孩子突然撒手人寰的噩耗。

死者的女友告訴警方，男友感冒一週未就醫，之前因心律不整問題而免服兵役；檢察官決定解剖驗屍以查明死因。

警方調查，死者身高170公分，身材壯碩，在自家公司任職，他和讀技術學院的女友住在基隆市學校附近的租處，感情很好。

感冒、有心律不整病史

前天清晨5時許，死者醒來，想和女友做愛，當時室外氣溫約攝氏11度，兩人脫衣在房內床上嘿咻，在上方的死者突冒冷汗、呼吸急促，女友問「怎麼了？不舒服嗎？」還沒說完，死者就趴倒在女友身上，隨後無意識側翻躺在床上，雙眼翻白。女友嚇得大聲喊叫、推男友均無反應，趕緊打119求救，當時是清晨5點49分。

救護員到場時，死者已無呼吸心跳，施作心肺復甦術後，送醫院急救，6點半宣告回天乏術。

死者家人表示，孩子未成年時誤交損友，曾吸過毒，後來悔過自新，目前在自家工廠做事，工作認真正常。

致死原因 還要再追查

基隆長庚急診室資深主治醫師石啟仲表示，死者有心律不整病史，感冒又睡眠不足，加上天冷血管收縮較劇，猝死機率大增，也可能有其他心臟疾病，尚未被診斷出來。

醫駁：做愛治頭痛沒根據

至於網路流傳「做愛治頭痛」的研究報導，石啟仲說，醫學上沒有這種說法，這只是1、2篇研究報導，無法證實。

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  • 救護人員將死者送進急診室救治。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員將死者送進急診室救治。（記者吳昇儒翻攝）

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