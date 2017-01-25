冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
2017-01-25
突癱軟 送醫仍來不及救
〔記者吳昇儒／基隆報導〕身材壯碩的22歲青年，前天清晨5時許醒來，無畏冷氣團來襲，與20歲女友做愛，沒想到進行到一半突然狂冒冷汗、呼吸急促，雙眼翻白「馬上風」趴倒在女友身上，送醫不治；雙親趕到醫院，痛哭直呼：「怎麼會這樣！」無法接受過年前夕，孩子突然撒手人寰的噩耗。
死者的女友告訴警方，男友感冒一週未就醫，之前因心律不整問題而免服兵役；檢察官決定解剖驗屍以查明死因。
警方調查，死者身高170公分，身材壯碩，在自家公司任職，他和讀技術學院的女友住在基隆市學校附近的租處，感情很好。
感冒、有心律不整病史
前天清晨5時許，死者醒來，想和女友做愛，當時室外氣溫約攝氏11度，兩人脫衣在房內床上嘿咻，在上方的死者突冒冷汗、呼吸急促，女友問「怎麼了？不舒服嗎？」還沒說完，死者就趴倒在女友身上，隨後無意識側翻躺在床上，雙眼翻白。女友嚇得大聲喊叫、推男友均無反應，趕緊打119求救，當時是清晨5點49分。
救護員到場時，死者已無呼吸心跳，施作心肺復甦術後，送醫院急救，6點半宣告回天乏術。
死者家人表示，孩子未成年時誤交損友，曾吸過毒，後來悔過自新，目前在自家工廠做事，工作認真正常。
致死原因 還要再追查
基隆長庚急診室資深主治醫師石啟仲表示，死者有心律不整病史，感冒又睡眠不足，加上天冷血管收縮較劇，猝死機率大增，也可能有其他心臟疾病，尚未被診斷出來。
醫駁：做愛治頭痛沒根據
至於網路流傳「做愛治頭痛」的研究報導，石啟仲說，醫學上沒有這種說法，這只是1、2篇研究報導，無法證實。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 核三1號停機 又剩2部機組撐電力／4機組同時停擺 14個月來第4次
- 民視尾牙嘉年華 百桌盛宴大獎88888
- 暗批洪秀柱 郝龍斌︰黨不能一人說了算
- 高市總圖重映經典 末路狂花
- 老榕風倒亡 利澤人移植正榕追憶
- 阻中國南海擴權 川普硬起來
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 近20年陳年醬油 新和春鎮店之寶
- 豐里國小足球 稱霸東台灣
- 邰正宵狂露大肌肌 化身拳擊手 帥臉挨K
- 自由廣場》挽救品牌形象 只得用洪荒之力
- 合約年拚身假 黃浩然靠「新眼光」
- 擁抱奇雞 剪紙藝術映新竹州廳
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors seek maximum jail term in XPEC fraud case
- 不到3年丟職 117移工面臨遣返
- 《華友聯集團董事長 陸炤廷》 自由大吉大利 成媒體當紅炸子雞
- 澳網》超級搶10落敗 詹詠然混雙止步
- 車站車廂座椅 處處可見紫色
- 〈失戀情傷〉月光下的獨白
- 教練繪潛水地圖 看見望海巷灣美景
- 重返維冠傷心地 災戶感恩迎新生
- 鼎興案第二波裁罰 一銀、王道各罰200萬
- 蝙蝠俠對超人 入圍金酸莓8獎
- 興航下市走入歷史
- 遭減薪28萬 陳冠宇不生氣
- 《高雄市不動產代銷公會理事長 戴嘉聖》 祝自由時報金雞年業績長紅
- 自由廣場》〈林保華專欄〉「美國優先」何錯之有？
- 董事長遭追撞 有驚無險
- 民團促中國 勿再迫害維權律師
- 許厝學童遷校罹癌風險升高？國健署、環署踢皮球
- ＶＲ走進圖書館 體驗蔡倫造紙
- 民歌42高峰會 5月雙巨蛋開唱
- 〈大雞大利迎新年〉4-4 法式甜蜜浪漫年
- 丁酉大吉 來故宮走春兼賞雞
- 機場捷運長庚醫院站 將建國道轉運站
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分