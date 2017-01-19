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完蛋了~砂石車落輪砸到千萬賓利

2017-01-19

〔記者陳賢義／台東報導〕1輛車價上千萬元的賓利轎車，昨傍晚行經台9線台東龍過脈段，前方砂石車左後輪突脫落，橫越中央線滾撞對面山壁，再反彈撞上賓利，轟然巨響嚇壞2車駕駛，所幸無人傷亡，砂石車潘姓駕駛允諾賠償車損，只是修車費百萬起跳，讓他「頭殼抱著燒」。

百萬修車費 砂石車司機頭大

「砂石車一路晃，想超前警告，意外就突然發生了」，賓利車張姓駕駛北上開往花蓮方向，行經龍過脈段就看見前方砂石車一路晃動，原欲保持車距，但擔心發生意外危及行車安全，想要超前警告，砂石車左後輪就突然整個飛落，撞上山壁後又反彈撞到賓利車。

轟然巨響後賓利車保險桿斷成兩截，左車頭板金和頭燈破損，水箱破裂動彈不得。受損賓利車型為CONTIENTAL GT，車價1160萬至1780萬間，初估修車費至少百萬。

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  • 白色賓利車保險桿及左車頭板金和頭燈、水箱都受損，估計修復至少百萬元。（記者陳賢義翻攝）

    白色賓利車保險桿及左車頭板金和頭燈、水箱都受損，估計修復至少百萬元。（記者陳賢義翻攝）

  • 肇事砂石車左後輪整個飛落。（記者陳賢義翻攝）

    肇事砂石車左後輪整個飛落。（記者陳賢義翻攝）

  • 砂石車車輪撞上山壁再反彈撞上賓利車。（記者陳賢義翻攝）

    砂石車車輪撞上山壁再反彈撞上賓利車。（記者陳賢義翻攝）

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標題：完蛋了~砂石車落輪砸到千萬賓利


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