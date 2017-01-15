五子命案凶宅 大整修等入厝

2017-01-15

案發9年 300萬售出

〔記者王錦義／花蓮報導〕轟動一時的花蓮五子命案，2015年發現殺子凶嫌劉志勤、林真米夫妻的白骨後宣告結案，之後傳出凶宅以300萬元售出，近日因裝潢師傅進出整修而引起鄰居側目，附近居民表示：「有人來住，感覺比較好。」

鄰居：有人住比較好

鄰居說，外界關注凶宅動向，但他們住在這邊10幾年來很平安，沒遇過什麼奇怪的事。他說，前年警方結案時，就聽說房子以300萬賣出，但「一直空在那邊很奇怪，還是有住人比較好」，他相信心存善念就不需擔心「是不是凶宅」；最近看到房子開始有裝潢師傅進出，居民都覺得「挺好的」，只是「還沒遇到屋主」。

內政部實價登錄資料顯示，五子宅在2015年9月完成實價登錄，登記交易總價為300萬元，3層樓的透天厝土地22.6坪，建坪49坪，屋齡已有21年。

低於市價近5成出售

仲介指出，花蓮近年房價高漲，附近同是20多年的中古屋，成交行情每坪10萬元以上，五子凶宅的屋主「花300萬就買到快50坪的透天，每坪約6萬元」，比行情便宜，整建預算約100萬元，就會是很好住的房子。

檢警調查，2006年8月，時年48歲的劉志勤、35歲的林真米夫婦，疑因經商失敗負債千萬，將透天厝賣出後仍無法償清，竟迷昏18歲長子劉昱辰、17歲次子劉昕辰、12歲長女劉其臻、9歲次女劉其恩和8歲么兒劉北辰之後，再悶死殺害5子。夫妻倆將5個孩子頭套黑色塑膠袋，用鐵絲反綁雙手，堆疊在3樓浴室故佈疑陣，直到9月8日鄰居聞到屍臭報警，才發現這樁殺子慘案；然而，劉志勤夫婦在案發後即人間蒸發。

2015年6月，劉志勤夫婦被人發現陳屍住家附近山區，已化成兩具白骨，附近遺留農藥瓶，經花蓮地檢署比對DNA後，確認是夫妻倆遺骨。

花蓮檢方於2015年11月公布兩人涉嫌犯案證據照片，顯示劉志勤掐昏長女後，就馬上用鐵絲把長女的手腳綑綁，當時長女雙手十指緊扣、還有意識，直到窒息死亡後才鬆開，因此檢方認定夫妻倆就是殺子凶手；由於兩人已死亡，檢方因而作出不起訴處分。