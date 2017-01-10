25噸地磅秤45噸砂石車 警開罰無效
2017-01-10
〔記者蔡彰盛、張勳騰／綜合報導〕苗栗縣警局用活動地磅攔查砂石車，發現葉姓司機超載並開罰，葉男不服，當場開往中山高地磅站檢測過關，質疑警方的活動地磅有問題；法官調查，警方的活動地磅最大秤量只有25公噸，竟取締高達45.3公噸的砂石車，顯然違法有誤，判決撤銷罰單。
警︰法官秤重認定有誤解
對此判決，苗栗縣警局交通隊回應，法官可能有誤解，活動地磅最大秤量25公噸，係指每一軸而非車輛總秤重，例如砂石車如為4軸，活動地磅最大秤量就是100公噸，因此本案的秤重合乎規定，未來是否上訴是監理單位權責。
去年5月，葉姓司機駕曳引車行經苗栗縣三義鄉台13線北向，苗栗縣警方懷疑他載運石塊超載，以活動地磅秤出總重達45.3公噸，而曳引車限重為39.5公噸，超載5.8公噸，於是開單舉發，罰鍰1萬6000元，併記汽車違規紀錄1次。
葉姓司機反駁，他開車上路前過磅時明明只有43.3公噸，被開單後，直接開往中山高造橋地磅站，過磅結果僅43.08公噸。
由於「道路交通統一裁罰基準及處理細則」規定，只要未超出核定裝載量10%，均無須舉發，因此貨運公司質疑警方取締的活動地磅顯有違誤，向新竹地院訴請判決撤銷原處分。
法官調查，苗栗縣警局使用的是一套2片式活動地磅，然而根據經濟部標準檢驗局度量衡器檢定合格證書所載，該活動地磅最小秤量為500公斤，最大秤量為25公噸，也就是說，在最大秤量範圍之外，即可能會產生數值錯誤。
由於本案過磅總重是45.3公噸，明顯超出該活動地磅最大秤量，因此過磅後所得數值是否正確，即有疑問，故該過磅數據不能證明本件違規行為，因此貨運公司訴請撤銷原處分，即有理由，應予准許。
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