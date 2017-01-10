雙性戀劈腿 保女女戀 謊稱被男性侵

2017-01-10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕24歲張姓女子同時與謝姓女子及郭姓男子交往，被謝女發現劈腿，張女為了保住戀情，由謝女陪同報案，謊稱3度被郭男帶往摩鐵性侵，桃園地檢署查明真相，郭男獲不起訴後狀告張女誣告，檢方昨將張女依誣告罪嫌起訴。

檢方調查，張女指控，103年元月間，她被郭男帶往桃園市中壢區1家摩鐵性侵，郭男還拍下過程，並以此要脅，事後於同年2月、3月間又2度將她帶往中壢區及桃園區的摩鐵性侵。

檢察官傳訊郭男，他指稱與張女確實發生過3次性關係，但時間是103年的6、7月間，且完事後都有拿錢給張女，張女指稱的同年元月至3月間，雙方根本還不認識。郭男另提出與張女的LINE對話紀錄，張女傳訊稱：「所以你接受我跟女生在一起，然後又跟你在一起嗎？」

檢方另調查，張女與郭男曾一起租屋，且於提出性侵告訴後，仍與郭男聯繫見面，檢察官依此認為，張女的性侵指控並非事實，將郭男以不起訴處分；而郭男不甘張女腳踏兩條船，還誣賴他性侵，堅持提告，檢方昨偵結，將張女依誣告罪嫌起訴。