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監獄空間小 受刑人要國賠不准

2017-01-09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子因毒品、槍砲案在桃園監獄服刑2056天，他嫌監獄的空間狹窄，每人平均僅有0.3坪、未達0.7坪的標準，長期以來害他飽受精神損害，認為桃監有過失及怠惰之嫌，請求205萬6000元的國家賠償，這也是第一件收容人因監獄擁擠而提出的國賠案例；不過，桃園地院審理認為，監獄沒有拒收人犯的權力，超收很難認定是監所的過失，桃監這些年持續覓地擴建、每月也有移監，駁回國賠請求。

每人只有0.3坪 認身心受創

陳姓男子涉及毒品、槍砲案被判刑，99年11月起發配到桃園監獄，他嫌監獄空間狹窄，控訴從99年到105年都超收，扣掉廁所空間後，每人平均僅0.3坪，不符合聯合國公民與政治權利公約、法務部0.7坪的標準，連監察院也曾列出最低人道標準是0.45坪，他關了2056天造成身心受損，認為監所人員有超收過失及怠惰不處理等疏失。

難認定監所過失 駁回請求

桃園地院法官指出，桃園監獄的空間確實擁擠、未達標準，但監所無權拒收人犯，超收並非監所的過失，0.7坪只是國家機關訂定的標準，人民難以據此主張請求權，且桃監持續有覓地擴建計畫，從100年至今，平均每週有1次移監紀錄，調配收容人數，難認監所放任超收、擁擠不管，況且陳男的精神受損是否與監獄空間狹小有關，並沒有直接因果關係的證據，因此駁回國賠請求。

據悉，陳男已在去年7月移監到嘉義監獄，桃監副典獄長饒雅旗表示，監獄擁擠是事實，桃監在76年由看守所改建，加上位處桃園市區的人口稠密處，目前收容人數2000多人、約超收50%，比台灣各監所平均9.6%的超收率，多達5倍左右，已透過定期移監來降低超收比率，也一直尋覓土地遷移或擴建。

桃園監獄爆滿 約超收50%

矯正署副署長邱鴻基表示，聯合國公民與政治權利公約並未訂定受刑人空間標準，由各國視情況訂定，台灣自訂的處遇目標是0.7坪，部分監所因超收問題嚴重而未達標準，根據今年1月的統計資料，台灣超收比率為9.6%，超收人數約5000多人，台北監獄、宜蘭監獄正進行擴建，完工後可釋出更多收容空間，未來還有3個監所擴建或遷建案，預計在111年後超收比率可望降至0%。

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  • 陳姓男子在桃園監獄服刑，他嫌監獄的空間狹窄，害他飽受精神損害，請求205萬6000元國家賠償被桃院駁回。（記者鄭淑婷攝）

    陳姓男子在桃園監獄服刑，他嫌監獄的空間狹窄，害他飽受精神損害，請求205萬6000元國家賠償被桃院駁回。（記者鄭淑婷攝）

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