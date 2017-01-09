監獄空間小 受刑人要國賠不准
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子因毒品、槍砲案在桃園監獄服刑2056天，他嫌監獄的空間狹窄，每人平均僅有0.3坪、未達0.7坪的標準，長期以來害他飽受精神損害，認為桃監有過失及怠惰之嫌，請求205萬6000元的國家賠償，這也是第一件收容人因監獄擁擠而提出的國賠案例；不過，桃園地院審理認為，監獄沒有拒收人犯的權力，超收很難認定是監所的過失，桃監這些年持續覓地擴建、每月也有移監，駁回國賠請求。
每人只有0.3坪 認身心受創
陳姓男子涉及毒品、槍砲案被判刑，99年11月起發配到桃園監獄，他嫌監獄空間狹窄，控訴從99年到105年都超收，扣掉廁所空間後，每人平均僅0.3坪，不符合聯合國公民與政治權利公約、法務部0.7坪的標準，連監察院也曾列出最低人道標準是0.45坪，他關了2056天造成身心受損，認為監所人員有超收過失及怠惰不處理等疏失。
難認定監所過失 駁回請求
桃園地院法官指出，桃園監獄的空間確實擁擠、未達標準，但監所無權拒收人犯，超收並非監所的過失，0.7坪只是國家機關訂定的標準，人民難以據此主張請求權，且桃監持續有覓地擴建計畫，從100年至今，平均每週有1次移監紀錄，調配收容人數，難認監所放任超收、擁擠不管，況且陳男的精神受損是否與監獄空間狹小有關，並沒有直接因果關係的證據，因此駁回國賠請求。
據悉，陳男已在去年7月移監到嘉義監獄，桃監副典獄長饒雅旗表示，監獄擁擠是事實，桃監在76年由看守所改建，加上位處桃園市區的人口稠密處，目前收容人數2000多人、約超收50%，比台灣各監所平均9.6%的超收率，多達5倍左右，已透過定期移監來降低超收比率，也一直尋覓土地遷移或擴建。
桃園監獄爆滿 約超收50%
矯正署副署長邱鴻基表示，聯合國公民與政治權利公約並未訂定受刑人空間標準，由各國視情況訂定，台灣自訂的處遇目標是0.7坪，部分監所因超收問題嚴重而未達標準，根據今年1月的統計資料，台灣超收比率為9.6%，超收人數約5000多人，台北監獄、宜蘭監獄正進行擴建，完工後可釋出更多收容空間，未來還有3個監所擴建或遷建案，預計在111年後超收比率可望降至0%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
- 通膨蠢動 央行Q2恐提前升息
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 自由廣場》（澄社評論）美國的安理會棄權票
- 中廣換手被資遣 葛大衛健康、經濟走下坡
- 《華府觀察》台灣還要倚靠外電看天下？
- 〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 〈旅遊的滋味〉雨霧蒼茫訪幽境──雙龍瀑布
- 平日最擠捷運站 中山國中站竄位
- IU接髮合體李準基 四樹CP現代圓滿重逢
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 潘武雄挑戰50萬男 「薪」情拉鋸中
- 慰安婦銅像延燒 日韓緊張
- 全國首創空拍機製片 360度記錄8老樹
- 《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
- 王者對決 喬帥強壓穆雷
- 台中搶救空氣品質 加嚴營建工地揚塵管制
- 拉倒孫文銅像將入監 蔡丁貴公園守夜
- 白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞
- 獨幹被格林飆罵 杜蘭特緩頰
- 今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬
- 元旦至今 沒一天好空氣
- 為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車
- 抗癌小太陽 國中女撐病體顧同學
- 社論》「和平」是務實的 「統一」是務虛的
- 裸露地表鋪防塵布 改善成效大
- 施易男事母至孝 新歌藏孝心
- 〈國際現場〉諾基亞重推智慧手機
- 黃之鋒等險遭黑衣人揮拳》警署：疑有列管幫派份子介入
- 工藝師修護 百年鑾轎風華再現
- 融合佛教與法式風情─寮國龍坡邦
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
- 親民黨秘書長 秦金生心肌梗塞猝逝
- 俄網攻衝擊民主 歐巴馬坦承低估嚴重性
- 巴勒斯坦人駕車 撞死以色列4軍人
標題：監獄空間小 受刑人要國賠不准
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email