抽K菸調毒咖啡 菸味太濃被抓包

2016-12-28

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市21歲黃姓男子平安夜到三重一間旅館辦毒趴，費盡心思挑選香甜的草莓粉，調配節慶限定版毒咖啡包，打算翻倍賣給友人，但他邊抽K菸邊籌備，K味太濃被檢舉，自曝行蹤。

厚德派出所女警許芷寧與學長駱勇丞獲報趕抵，發現33顆一粒眠、89顆不明藥丸、23公克的毒品原料及4包已裝好的毒咖啡包等；黃嫌坦承意圖販賣毒品跟準備舉辦毒趴，訊後依毒品危害防制條例送辦。