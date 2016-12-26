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在桃源谷鬼打牆2天2夜 她靠飯糰溪水活命

2016-12-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕以大草原聞名的桃源谷，是東北角熱門登山健行路線，台北市55歲詹姓婦人，23日獨自從大溪線要到桃源谷，回程時詹婦為欣賞不同風景，改走舊步道，走了2公里多卻迷失在山林裡，緊急以手機LINE給妹妹求救，不久手機沒電，詹婦受困山區2天2夜，昨上午找到主步道，向登山客借手機求救，她說：「保持鎮定，喝溪水、吃飯糰，讓她度過難關。」

第3天才走回主步道求救

詹婦向消防人員表示，23日上午9點，她獨自從大溪停車場對面往桃源谷方向登山，抵達桃源谷時已經中午，準備下山時，她希望看看跟主步道不同的風景，更接近大自然原始樣貌，來到岔路時，走另一條舊步道。

大約下午1點，她覺得越走越感覺不到方向，趕緊用LINE聯絡妹妹，告知自己迷路且手機快沒電，請她幫忙報案。

她不斷提醒自己要鎮定，不要慌張，身上有食物、也有水，等到天黑，喝完身上瓶裝水後，就沿著溪水找水喝，餓了就吃一小口飯糰，維持身體機能，晚間都睡在溪邊。為了讓大家發現她，還把身上的紙撕成一小張、一小張，沿路留下小紙條。

沿路留下小紙條做記號

宜蘭縣消防局當晚8點左右接獲詹婦的妹妹報案後，出動20名警義消協尋，分成2條路線入山搜尋，由於詹婦失蹤地點位於宜蘭縣與新北市交界帶，新北市消防局再派遣3名消防人員，從桃源谷停車場入山，往桃源谷方向搜尋。

當天協尋未果，隔天再聯繫蘭陽救援協會等團體協助，直到昨天上午9點左右，詹婦自己找到主步道，該處離出口（大溪停車場）1.5公里，她向登山客借手機求救，由消防人員送往陽明大學附設醫院檢查，所幸意識清楚，僅右手手肘有輕微擦傷，詹婦的先生得知她獲救，立即趕來接她。

宜蘭消防局表示，詹婦偏離主要步道，走到舊步道上，舊步道年久失修，荒廢、草木叢生，因此走錯路，途中走到一處1、2層樓落差的死路，第2天雖嘗試要往上爬，但沒找到主步道，又回到原地休息，第3天往上爬才到主步道。

詹婦能順利獲救，要感謝天氣晴朗，這2天宜蘭的氣溫在攝氏17到22度間，加上她有穿外套，裝備齊全，且身上帶有食物，又有溪水可飲用。她說，感謝大家的幫忙，也提醒其他登山客，遇到一樣的處境要保持鎮定，才會思緒清楚。

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  • 婦人受困位置圖

    婦人受困位置圖

  • 警消人員沿路搜尋詹婦蹤跡。（記者簡惠茹翻攝）

    警消人員沿路搜尋詹婦蹤跡。（記者簡惠茹翻攝）

  • 台北市55歲詹姓婦人（左二）本月23日至宜蘭縣桃源谷登山，但是下山後走了2公里多就迷路，第3天往上爬才到主步道獲救。（記者簡惠茹翻攝）

    台北市55歲詹姓婦人（左二）本月23日至宜蘭縣桃源谷登山，但是下山後走了2公里多就迷路，第3天往上爬才到主步道獲救。（記者簡惠茹翻攝）

  • 桃源谷小檔案

    桃源谷小檔案

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