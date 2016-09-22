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行車紀錄器沒關 錄到小三怨那根

2016-09-22

〔記者林嘉東／基隆報導〕水能載舟也能覆舟，行車紀錄器能拍下行車過程確保證據，卻也能錄下車內婚外情鹹濕對話，一句「你那根刺得我好痛！」成為妻子抓姦證據，雖然丈夫辯稱是用針替女性友人刺破腳上膿包，但檢方認定通姦無誤，依妨害家庭罪嫌起訴。

背著老婆 追求她同事

檢方調查，40多歲陳姓男子與妻子結縭10餘年，陳男見妻子的盧姓女同事身材姣好，背著妻子展開追求，兩人瞞著陳妻交往。今年2月間，陳妻發現丈夫手機不時傳來曖昧簡訊，懷疑先生婚外情。

陳妻暗中蒐集證據時，發現丈夫刻意拆下車內行車紀錄器並藏起，懷疑行車紀錄器內有蹊蹺，翻遍全車，終於在駕駛座腳踏墊下方翻出，立即取下行車紀錄器內的記憶卡，拷貝一份後，果然「聽」到先生外遇事證，怒告丈夫與盧姓小三涉妨害家庭。

檢方勘驗錄音光碟發現，陳男與盧女在夜遊宜蘭途中，盧女在車上嬌嗔：「你那根刺得我好痛，害我好想尿尿！」懷疑兩人在車內嘿咻，錄音內容也提到陳男約盧女至出租套房碰面。

辯「那根」指的是針

陳男承認與盧女出遊，但否認婚外情，至於「那根」指的是，因盧女腳踝受傷長出膿包，他好心拿「那根針」刺破膿包，他們沒有在車上搞車震；而到出租套房只是見面聊天，沒有做出對不起太太的事。

檢方認為，陳男對「那根」的解釋太牽強，不僅供詞不一，加上兩人對話的用詞與語調不像普通朋友，認定兩人有通姦、相姦事實，全案依妨害家庭罪嫌起訴。

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