「青少年純潔騙殺全國」 塗鴉怪僧屏東落網
2016-09-17
〔記者邱芷柔／屏東報導〕一名穿著袈裟的塗鴉怪客日前在北市寫下「青少年純潔騙殺全國」文字，造成民眾恐慌，不料他從台北一路坐火車南下塗鴉，昨天下午在台鐵終點站屏東縣潮州鎮下車後，在民治橋塗鴉，警方獲報，逮捕這名58歲的張姓嫌犯。
警方初步統計，他塗鴉地點有台北市大直國小周邊7處、中壢火車站旁人行地下道1處、台中市烏日區中山路3處、潮州鎮民治橋及周邊燈桿2處等，全國各縣市至少13處。
「橋上有塗鴉怪客！」昨天下午5點左右，中山路派出所接到民眾報案，指一名穿著袈裟的男子拿著紅色麥克筆，在橋面上塗鴉，警方到場將他逮獲，當時張嫌相當冷靜，也配合警方回到派出所。
警方調查，張嫌曾涉及妨害兵役、竊盜、強盜、毀損案，戶籍雖設在台北市某戶政事務所，但他居無定所，張嫌日前在台北市大直國小寫下「青少年純潔騙殺全國」文字後，一路乘火車南下。
警方表示，張嫌供稱自己從台北坐車南下，沿路只要有下車就噴漆，警方問他為什麼要噴漆？噴上「青少年純潔騙殺全國」文字是針對誰？張嫌均語焉不詳，只說「我要司法改革，社會對我不公平！」
警方表示，由於張嫌情緒不穩定，拒絕夜間偵訊，警方將於今日上午繼續製作筆錄，將依毀損及涉嫌恐嚇公眾罪移送法辦。
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