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領錢默念不能說？ 警阻詐 保住她老本

2016-09-15

〔記者王冠仁／台北報導〕嫁來台灣多年的中國肖姓女子，接獲詐騙集團電話，令她匯錢給法院「保管」，她急忙跑到銀行，要將亡夫留給她和兒子的125萬元安家費全領出，她臨櫃提領時，還不斷默念「不能說、不能說」提醒自己別說溜嘴，反而引起駐守台銀基隆分行的警員陳慶正注意，耐心提醒肖女：這是詐騙伎倆，才保住她的老本。

假檢稱帳戶涉洗錢

警方說，前天下午3點左右，37歲中國肖姓女子前往台灣銀行基隆分行，向行員說要臨櫃提領125萬5千元。

她神情緊張，不斷左顧右盼，口中唸唸有詞「不能說、不能說」，駐守台銀基隆分行的保七總隊第一大隊警員陳慶正目睹，直覺她可能遇到詐騙，上前關切，並以身體阻擋在她前方，要她暫緩提領。

陳員不斷提醒這是詐騙手法，千萬別上當，肖女才告訴警方，接到一通「檢察官」的電話，聲稱她違反洗錢防制法，若不將款項匯出「保管」，會把她與唸小學的兒子遣送回中國。

肖女說，她多年前嫁來台灣，丈夫去年因病去世，這筆錢是丈夫留給她和小孩的安家費；最後得知遇上詐騙集團，肖女不斷向陳員致謝，感謝警方幫她保住這筆錢，陳員也將相關事證交給有關警方，追查幕後詐騙集團。

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  • 警員陳慶正（左）見肖女領錢默念「不能說」，上前關切並阻止她提領現金，成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    警員陳慶正（左）見肖女領錢默念「不能說」，上前關切並阻止她提領現金，成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

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