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姑丈染指小姊妹 男友揭惡行

2016-09-14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一對就讀國三、國二的姊妹花，從國小開始接連遭楊姓姑丈性侵及猥褻，姊妹倆迫於權威、不敢求助，直到姊姊就讀國三時向男友吐露，姑丈惡行才曝光。桃園地檢署調查時，楊男坦承犯行，檢察官昨偵結，依對未滿14歲及16歲女子猥褻、性交等罪嫌將楊起訴。

被害少女指控，自小學五年級開始遭姑丈染指，她在家裡或到阿公阿嬤家時，住附近的姑丈會跑來，趁沒人注意時伸手摸她的胸部及下體。她上國中後，某天在家洗澡，姑丈還闖進房間扯掉她的浴巾，性侵她，她覺得很痛、喊叫，姑丈才罷手離開；隔沒多久，姑丈再度闖進房間性侵她，連小1歲的妹妹也多次遭姑丈以手指性侵，兩人擔心遭報復，不敢張揚。

起訴指出，少女就讀國三時，向男友吐露姑丈惡行，男友向老師揭發，老師發現楊男不只染指少女，連少女妹妹也不放過。

楊男偵訊時坦承犯行，供稱有空會幫忙照顧小姊妹，偶爾塞給兩人零用錢，曾偷看姊妹倆洗澡、摸胸及下體，也曾爬牆闖進姊妹倆住處逞慾。

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